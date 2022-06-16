Французская Engie сообщила о снижении поставок газа из РФ

14:23 Автор: Иван Попов

Источник: РИА Новости

Французская энергетическая компания Engie заявила о сокращении поставок российского голубого топлива по газопроводу «Северный поток 1». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя французского энергетического гиганта, в Engie зафиксировали снижение поставок, но оно пока не затронуло договорные обязательства перед клиентами компании.

Накануне о снижении поставок газа из России сообщила итальянская энергетическая компания Eni.

«Газпром» уменьшил поставки по газопроводу «Северный поток 1» с 167 до 67 миллионов кубометров газа из-за ремонта оборудования. Компания Siemens отправила турбины на ремонт в Канаду, а теперь не может получить их обратно из-за антироссийских санкций со стороны Канады. Немецкая компания ищет решение проблемы.

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