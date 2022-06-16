Иван Жидкова с повзрослевшими детьми от разных женщин отправился в отпуск

Звезда сериалов, актер Иван Жидков вместе с дочерью от Татьяны Арнтгольц и сыном от Лилии Соловьевой решил отдохнуть у моря. Иван Жидков поделился свежим снимком, на котором позирует с двумя своими детьми – дочкой Марией от Татьяны Арнтгольц и сыном Степаном от Лилии Соловьевой. Такой дружной компанией они отправились в отпуск. Видно, что дети прекрасно ладят друг с другом. Но не это поразило подписчиков – Иван всегда подчеркивал, что старается сделать для детей все. Их потрясло, какой повзрослевшей выглядит Маша – скоро она уже догонит папу по росту. «Как быстро выросла!» «Ого, какая красавица! Уже невеста!» — прокомментировали поклонники. Этой осенью, в сентябре, Маше исполнится 13 лет, но уже сейчас она выглядит настоящей невестой.Иван Жидков с дочерью Машей и сыном Степаном в аэропорту Напомним, Татьяна Арнтгольц прожила в браке с Иваном Жидковым пять лет. В 2009 году пара стала родителями, а в 2014-м оформила развод. После неудачного брака актриса долго оставалась одна и лишь в 2020 году вновь вышла замуж — за Марка Богатырева, которому подарила сына Даниила. К счастью, Татьяна сохранила хорошие отношения с бывшим мужем, поэтому Жидков принимает активное участие в воспитании Марии. Дочь часто приезжает к нему гости и проводит время с его новой семьей, где у нее подрастает еще один младший брат. А вот отношения со следующей избранницей, Лилией Соловьевой, у Ивана сложились куда хуже: после расставания они все время публично ругаются из-за сына Степана. Сама Татьяна Арнтгольц во второй раз стала мамой 18 февраля. Любопытно, что с разницей в 20 дней родила сына и ее сестра-близнец Ольга Арнтгольц. Татьяна выждала паузу, прежде чем решилась рассказать всем, что в её семье снова случилось прибавление. В свой день рождения актриса объявила о рождении мальчика Данилы.