Ивана Урганта хочет заменить рэпер Баста

Баста сообщил, что пробуется на место ведущего и актера Ивана Урганта. 42-летний Баста (Василий Вакуленко) заявил, что надеется занять кресло отстраненного от эфира шоумена. Первый канал сделал заявление о новом проекте с участием рэпера. Иван Ургант 24 февраля разместил в соцсети черный квадрат. Комик заверил, что испытывает страх и боль. В связи с этим самый успешный российский шоумен ХХI века оказался без работы. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга 24 июня состоится ежегодный праздник для выпускников «Алые паруса». Его ведущим в течение 10 лет был внук Нины Ургант. Однако кандидатуру Ивана впервые не согласовали. Как стало известно, для вчерашних школьников споют Полина Гагарина, Люся Чеботина, Ханна, Ваня Дмитриенко, Анатолий Цой, Коста Лакоста и другие исполнители. Партнер Сергея Светлакова в фильме «Ёлки» в ближайшее время не появится и в телеэфире. Наставник шоу «Голос» заверил, что сейчас продюсеры проводят кастинг на кресло нового ведущего вечернего развлекательного шоу.Баста - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я сейчас пробуюсь ведущим «Вечерний Ургант». Посмотрим, как это всё будет. Если наша команда заменит всю команду «Вечернего Урганта», мы не можем пока понять, кто будет на месте Александру Гудкова»», — заверил Баста на YouTube-шоу MC TAXI. Эти слова музыканта многие сочтут шуткой. Однако Василий действительно стал одним из самых востребованных российских артистов. Сегодня Первый канал сообщил о премьера фильма «Баста. Моя игра», она состоится 17 июня в 23.25. Это первое документальное кино о Вакуленко, в нем собраны редкие архивные кадры, многие из которых широкая аудитория увидит впервые. Специально для фильма дали интервью Константин Хабенский, Дмитрий Нагиев, Сергей Шнуров и другие телезвезды. Впервые на экране появится и мама певца, Анна Васильевна. Исполнитель хита «Сансара» станет хедлайнером культурной программы открывшегося сегодня Петербургского международного экономического форума. На нем также дадут концерты Владимир Пресняков, Сергей Мазаев, Григорий Лепс, Денис Мацуев и другие артисты.