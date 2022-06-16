Энди Макдауэлл рассказала о принятии возраста и жизни с седыми волосами: "Я стала счастливее"
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Энди Макдауэлл рассказала о принятии возраста и жизни с седыми волосами: "Я стала счастливее"

Энди Макдауэлл рассказала о принятии возраста и жизни с седыми волосами: "Я стала счастливее"

Актриса Энди Макдауэлл дала интервью изданию People, в котором рассказала о принятии возраста и призналась, что стала чувствовать себя намного лучше с седыми волосами. По словам Энди Макдауэлл, отказаться от окрашивания ее вдохновила сестра. У моей сестры все волосы седые, а она всего на 18 месяцев старше меня. Мне казалось, что с такими волосами она выглядит намного красивее, и я ей завидовала, — говорит 64-летняя актриса.


Энди Макдауэлл

От окрашивания волос Макдауэлл отказалась во время пандемии коронавируса. Я чувствовала, что буду счастливее. И я счастливее. Мне это очень нравится. Мне 64 года, и в конце концов я все равно поседею. И я хотела получить этот опыт, чтобы почувствовать, что это такое. Актриса рассказала, что отказ от окрашивания для нее стал важным шагом по принятию своего тела и возраста.

Ваш живот тоже становится больше, когда вы становитесь старше. И я родила троих детей. Мне приходится постоянно работать над тем, чтобы полюбить эту часть моего тела. Это очень тяжело.


Энди Макдауэлл отметила, что ее тело с возрастом меняется, несмотря на активный образ жизни. Даже если вы тренируетесь, а я тренируюсь все время — хожу пешком, занимаюсь йогой, а также ем здоровую пищу, — эффект может быть не такой заметный. Она добавила, что еще больше тело меняется после наступления менопаузы. Это становится еще тяжелее, потому что после менопаузы ваши гормоны меняются, ваша форма меняется. Я вижу это на других людях и вижу это на себе. Принимать себя и свое тело актриса старается не только ради себя, но и для того, чтобы показать пример своим детям, которых всегда учила любить себя.

Если я когда-нибудь скажу что-нибудь унизительное о себе, хотя я сама учила их этого не делать, они скажут: "Почему ты делаешь то, чего нам говорила не делать?".

Старение — это очень интимный урок любви к себе, потому что вы не можете остановить его. Это в любом случае произойдет, — закончила она.

У актрисы трое детей: дочери Рэйни и Маргарет и сын Джастин. Дочери Энди Макдауэлл тоже стали актрисами.

Энди Макдауэлл появилась с седыми волосами на Каннском фестивале в 2021 году. В интервью Vogue актриса заявила, что ее менеджеры были против отказа от окрашивания. Мои менеджеры сказали мне: "Еще рано седеть". Я сказала им, что они ошибаются, я стану намного сильнее, если приму себя. Сейчас самое время, ведь скоро мне исполнится 65, — рассказала она.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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