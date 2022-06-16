Эти 3 игры будут бесплатными на Xbox в ближайшие выходные: 16-19 июня
На этих выходных, с 16 по 19 июня, пройдет очередная акция Free Play Days. В рамках акции игроки могут сыграть в 3 проекта бесплатно, при наличии у них «золотой» подписки. Играть с 16 по 19 июня в Xbox бесплатно можно будет в: Assassin’s Creed Истоки, Dead Island Definitive Edition, I Am Fish.
Assassin’s Creed Истоки
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Assassin’s Creed® Истоки
Раскройте тайны Древнего Египта и узнайте, как было создано Братство ассасинов.
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Dead Island Definitive Edition
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Dead Island Definitive Edition
Добро пожаловать на величайший и прекраснейший зомби-апокалипсис в мире. Оказавшись в гуще эпидемии зомби на тропическом острове Баной, только одна мысль бьется у вас в голове: выжить!
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I Am Fish
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I Am Fish
I am Fish — очаровательная приключенческая игра с реалистичной физикой. Четверых бесстрашных друзей-рыбок насильно разлучили с домом.
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