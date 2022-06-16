Эти 3 игры будут бесплатными на Xbox в ближайшие выходные: 16-19 июня

Вадим Карасев





На этих выходных, с 16 по 19 июня, пройдет очередная акция Free Play Days. В рамках акции игроки могут сыграть в 3 проекта бесплатно, при наличии у них «золотой» подписки. Играть с 16 по 19 июня в Xbox бесплатно можно будет в: Assassin’s Creed Истоки, Dead Island Definitive Edition, I Am Fish.

Assassin’s Creed Истоки

Assassin’s Creed® Истоки

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Раскройте тайны Древнего Египта и узнайте, как было создано Братство ассасинов.

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Dead Island Definitive Edition

Dead Island Definitive Edition

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Добро пожаловать на величайший и прекраснейший зомби-апокалипсис в мире. Оказавшись в гуще эпидемии зомби на тропическом острове Баной, только одна мысль бьется у вас в голове: выжить!

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I Am Fish

I Am Fish

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I am Fish — очаровательная приключенческая игра с реалистичной физикой. Четверых бесстрашных друзей-рыбок насильно разлучили с домом.

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