Кошмар Виктории Бекхэм и любовь зумеров: почему "уродливая" обувь остается в моде

Вадим Карасев

"Уродливая" обувь стала событием в моде несколько сезонов назад, и убирать ее из трендов дизайнеры пока явно не торопятся. Этой весной о феномене снова стали говорить благодаря новым кедам Balenciaga. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова разбирается, как ugly shoes меняют модную эстетику.

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия каждую свою коллекцию сопровождает неким социально-политическим высказыванием. Не стал исключением и выпуск обуви, которая выглядела так, будто ее не только что отгрузили с фабрики, а нашли на свалке — новые кеды Paris в рекламной кампании представали грязными и разорванными. Кеды стоимостью 1 850 долларов выпустили ограниченным тиражом 100 пар (в марте был также выпущен отдельный дроп аналогичных кроссовок, которые выглядели немного менее изношенными и стоили от 495 до 625 долларов).





Кеды Balenciaga

Смысл такого дизайна, по задумке Гвасалии, заключался в том, чтобы привлечь внимание к роли моды и перепотребления в ухудшении состояния окружающей среды. Так что, несмотря на внешний вид обуви, цель состоит в том, чтобы эти кеды можно было носить в течение длительного времени и способствовать устойчивому потреблению.

Однако такую идею оценили не все — в сети много иронизировали на тему "поношенных" кроссовок, постили мемы, а многие и открыто критиковали бренд за "гламуризацию" бедности.

Я могу бесплатно найти пару на помойке.

Не будет ли экологичнее не продавать эту обувь?

— писали, например, пользователи китайской платформы Weibo.





"Авиалинии Balenciaga"

А ведь Китай является одним из главных рынков для люксовых брендов и предполагается, что Китай даже превзойдет США в качестве крупнейшего в мире рынка предметов роскоши в 2025 году.

Но роскоши в новом творении Balenciaga там явно не увидели. Тем не менее традиционный расчет на хайп снова себя полностью оправдал. Кеды долго обсуждали в сети, спорили о том, мода это или социальный эксперимент, сама кампания стала вирусной и стала жить, как говорится, своей жизнью.

Например, Голландская армия спасения, используя момент популярности Balenciaga, выпустила собственную благотворительную коллекцию "разорванной обуви", чтобы обратить внимание на проблему неравенства. В нее вошли туфли, сапоги, ботинки и кроссовки, которые месяцами и годами носили люди, вынужденные жить на улице. Каждую пару оценили в 1 450 евро, а вся прибыль от продажи идет непосредственно на программу Голландской армии спасения по оказанию помощи нуждающимся людям.





Обувь из коллекции Голландской армии спасения

Редакция журнала The Cut же решила сделать "баленсиагу" своими руками — используя старые "конверсы" стоимостью 65 долларов, канцелярский нож, краску и наждачную бумагу.





Редактор сайта Highsnobiety так описал свой опыт примерки нашумевшей пары:

Кеды Paris существуют, и прикасаться к ним почти кощунственно. Я поймал себя на том, что держу ботинок между большим и указательным пальцами, как владельцы собак держат мешок с какашками, когда несут его в урну. Глядя на кеды, я почувствовал, как мои губы скривились в презрительной ухмылке.

В общем, неудивительно, что знаменитости примерять эту модель не рискнули, что совсем не отменяет интереса звезд к другим вариантам "уродливой обуви".

За пару лет, благодаря звездным коллаборациям, статуса едва ли не самой трендовой обуви добились кроксы. Да, те самые забавные резиновые рабочие "галоши", любимые трудолюбивыми поварами, детьми (кстати, их носил и принц Джордж, когда был совсем маленьким) и бабушками-садоводами. В последнее время, правда, их чаще можно увидеть на страницах глянца рядом с именами Джастина Бибера, Приянки Чопры или все того же бренда Balenciaga — со всеми ними Crocs успел выпустить коллаборации, и это лишь несколько примеров.





Приянка ЧопраДжастин Бибер

Еще в 2008 году гуру "Проекта Подиум" Тим Ганн описал кроксы как "пластиковое копыто" и сказал: "Если вы хотите одеваться так, как будто вы никогда не вставали с постели, не вставайте с постели". А лишь за первые три месяца 2021 года продажи бренда выросли до 460 миллионов долларов.

Популярность объясняется не только звездной рекламой: здесь и доступность цены (не считая, конечно, самых люксовых вариантов, хотя и кроксы из коллекции Balenciaga стоят от 565 до 625 долларов — для данного сегмента цены не такие уж и заоблачные), и влияние пандемии на моду, заключающееся в возвращении комфортных вещей, и нарочито "клоунский" вид — подчеркнутое веселье еще один штрих к портрету моды после мрачных локдаунов. Зумеров привлекает и возможность кастомизации пары за счет специальных значков — джиббитсов.

Кроксы теперь легко носят даже на красной ковровой дорожке. Музыкант Questlove, например, пришел в резиновой обуви золотистого оттенка на церемонию вручения "Оскара", Николас Браун, известный по сериалу "Наследники", надел их на "Эмми", а Джастин Бибер выбрал массивные кроксы из коллаборации с Balenciaga для выхода на "Грэмми".





QuestloveДжастин и Хейли Бибер

Когда падчерица вице-президента Камалы Харрис Элла Эмхофф выпустила линию трикотажа, она заявила, что "платье разрешено носить только с Crocs". Не обошел тренд стороной и топ-моделей. Яркие желтые кроксы с удовольствием носила Хайди Клум, комбинируя их и с повседневной одеждой, и с модным комбинезоном, когда спешила на съемки. Замечены в этой обуви на прогулках были и Белла Хадид, и Кендалл Дженнер. Впрочем, есть и сопротивляющиеся. Так, Виктория Бекхэм заявила, что скорее умрет, чем наденет кроксы, которые ей прислал в подарок Джастин Бибер.





Хайди КлумНики МинажАриана ГрандеФото из инстаграма Виктории Бекхэм

Однако эксперты уверены, что, несмотря на возвращение гламура нулевых, спада популярности такой "уродливой" обуви ждать в ближайшее время пока не стоит. Те же кроксы пока только набирают очки, о чем говорит и тот факт, что количество звездных коллабораций только увеличивается. К тому же эта обувь тоже своего рода символ нулевых — первая пара была продана в 2001 году. Хайп усиливается и за счет того, что кроксы носят кумиры зумеров вроде того же Бибера или Арианы Гранде — а на это поколение сейчас во многом и рассчитаны все тренды.

Доказательством верности такого экспертного прогноза можно считать и то, что люксовые бренды по-прежнему сильно заинтересованы в подобных коллаборациях. В июне этого года в продажу поступили биркенштоки из коллекции Dior, и большинство моделей стоимостью 1 100 долларов оказалось раскуплено онлайн в считаные часы.





Dior x Birkenstock

Хотя в сравнении с кедами Balenciaga сандалии, которые раньше ассоциировались лишь с пожилыми немецкими туристами, выглядят не такими "ужасными", история Birkenstock — это еще один пример того, как нишевая (ортопедическая) и довольно невзрачная обувь стала маст-хэвом модников, а сочетание биркенштоков и носков теперь собирает не смешки, а лайки.





Эльза ХоскРиз УизерспунТрейси Эллис Росс

С 2016 года компания, история которой уходит корнями в XVIII век, целенаправленно сотрудничает с модными марками. За это время были выпущены коллаборации с самыми разными брендами: от роскошного Valentino до авангардного Rick Owens, от гламурного Manolo Blahnik до дерзких новаторов из числа студентов Central Saint Martins.

И можно быть уверенным, что список подобных коллабораций пока будет только расширяться.





Джиджи Хадид в обуви Valentino x BirkenstockНадя Бесчетникова