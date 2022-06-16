Лера Кудрявцева показала, как ее 3-х летняя дочь устроилась в самолете
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Лера Кудрявцева показала, как ее 3-х летняя дочь устроилась в самолете

Лера Кудрявцева показала, как ее 3-х летняя дочь устроилась в самолете
Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о возвращении домой из Сочи. Лера Кудрявцева с 18 лет работает на телевидении. Она признавалась, что за минувшие годы не только набралась опыта, но поменяла стиль. Теперь наряды блондинка уже редко украшены стразами и рюшами, но яркие цвета она любит как и прежде. Этим летом Лера улетала в Сочи, где провела неделю с мужем и трехлетней дочкой Марией. В санатории Кудрявцева успевала не только посещать разные процедуры, но и гулять с наследницей. Каждый день Мария наряжалась, а также порой спорила с мамой. Телеведущая делилась умилительными кадрами, на которых малышка любознательно обсуждала погоду и цветы. Также компанию Лере составила ее подруга Катя Гордон, которая привезла маленького сына Серафима. А вот 15 июня телеведущая запечатлела дочку в самолете. Мария приготовилась к полету, поэтому взяла с собой плюшевого единорога и Хагги Вагги. Она облачилась в треники и футболку, а на ее голове были наушники.
                                           Маша Макарова «Домой», — написала Кудрявцева. Поклонники восхитились тем, как выглядит Мария. Многие отметили, что даже за время отпуска она подросла. «Очень милая», «Ого, сколько всего с собой взяла», «Машка такая прикольная», «Счастливый ребенок», «Мне кажется, что она вырастет роковой красоткой», «Выглядит стильно», «Какие наушники! Подготовка на уровне», «Большая уже! Скоро в школу пойдет, а там и универ», «Лера, как она на вас похожа», «Чудесная», — стали писать подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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