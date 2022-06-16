Лиза Янковская рассказала о блате

Актриса Лиза Янковская призналась, что ей тяжело носить известную фамилию. На плечах Лизы Янковской лежит большая ответственность: в творческой среде со звездных наследников всегда особый спрос. А за плечами Лизы сразу два поколения обожаемых артистов. Актриса не понимала зависти коллег и сокурсников, ведь ей, наоборот, долгое время приходилось несладко. Сейчас Лиза воплощает на экранах образ Ники Турбиной, советского поэта-вундеркинда, чья жизнь трагически оборвалась слишком рано. Картину увидели и зарубежные критики — в результате Янковской присвоили спецприз на американском кинофестивале, что очень удивило 27-летнюю актрису. «Я действительно не ожидала... Узнала утром, как проснулась. На фоне того, что сейчас происходит, мне казалось, что это вообще невозможно, потому что в мире уже отменялась русская культура, и в том числе кинематограф. Я не могла полноценно порадоваться, но мне было очень приятно», — отметила она. Признание, конечно же, пришло к ней не сразу. Долгие годы Лиза была вынуждена защищать себя от нападок сверстников, которые ополчились на нее из-за «особого положения и привилегий». «Мои страхи были оттого, что я не очень понимала, чем же отличаюсь от всех. Я дралась, моих родителей вызывали в школу. Я девочка с известной фамилией, и все почему‑то в связи с этим ко мне плохо относились. Первый друг у меня появился в двенадцать лет.Елизавета Янковская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Эти ощущения преследовали меня до института, где тоже многие думали, что я блатная. И еще мой страх был в том, что у меня нет друзей. Как раз это у меня совпало с Никой. Ее спрашивали на поступлении: «Ой, а вы Ника Турбина?». И у меня было так же: «А ты Лиза Янковская?». Когда ты своим именем несешь то, что уже даже не совсем твое», — размышляла звезда. По мнению Лизы, мало кто понимает, как тяжело бывает звездным наследникам. «Я всегда знала, что от меня ждут великих свершений. Сейчас все используют так много новых понятий — газлайтинг, токсичность, абьюз и прочие термины для явлений, на которые человечество наконец-то обратило внимание. А я вдруг поняла, что нет никакого слова, относящегося к детям из известных семей и к их проблемам. Хотя на самом деле детей из известных семей очень часто троллят. Я била ребят, меня били, унижали и оскорбляли просто из-за того, что мой дедушка — известный артист», — делилась она в беседе с Blueprint. Но скептическое отношение общественности к ней Янковская считает преимуществом. «Поскольку я не суперзвезда, никто не облизывал мне ноги. «Ой, Лиза, ты такая классная». К счастью, со мной этого не происходит, и я надеюсь, что никогда не будет», — подчеркнула актриса Afisha.ru. Актриса Лиза Янковская призналась, что ей тяжело носить известную фамилию. На плечах Лизы Янковской лежит большая ответственность: в творческой среде со звездных наследников всегда особый спрос. А за плечами Лизы сразу два поколения обожаемых артистов. Актриса не понимала зависти коллег и сокурсников, ведь ей, наоборот, долгое время приходилось несладко. Сейчас Лиза воплощает на экранах образ Ники Турбиной, советского поэта-вундеркинда, чья жизнь трагически оборвалась слишком рано. Картину увидели и зарубежные критики — в результате Янковской присвоили спецприз на американском кинофестивале, что очень удивило 27-летнюю актрису. «Я действительно не ожидала... Узнала утром, как проснулась. На фоне того, что сейчас происходит, мне казалось, что это вообще невозможно, потому что в мире уже отменялась русская культура, и в том числе кинематограф. Я не могла полноценно порадоваться, но мне было очень приятно», — отметила она. Признание, конечно же, пришло к ней не сразу. Долгие годы Лиза была вынуждена защищать себя от нападок сверстников, которые ополчились на нее из-за «особого положения и привилегий». «Мои страхи были оттого, что я не очень понимала, чем же отличаюсь от всех. Я дралась, моих родителей вызывали в школу. Я девочка с известной фамилией, и все почему‑то в связи с этим ко мне плохо относились. Первый друг у меня появился в двенадцать лет. Эти ощущения преследовали меня до института, где тоже многие думали, что я блатная. И еще мой страх был в том, что у меня нет друзей. Как раз это у меня совпало с Никой. Ее спрашивали на поступлении: «Ой, а вы Ника Турбина?». И у меня было так же: «А ты Лиза Янковская?». Когда ты своим именем несешь то, что уже даже не совсем твое», — размышляла звезда. По мнению Лизы, мало кто понимает, как тяжело бывает звездным наследникам. «Я всегда знала, что от меня ждут великих свершений. Сейчас все используют так много новых понятий — газлайтинг, токсичность, абьюз и прочие термины для явлений, на которые человечество наконец-то обратило внимание. А я вдруг поняла, что нет никакого слова, относящегося к детям из известных семей и к их проблемам. Хотя на самом деле детей из известных семей очень часто троллят. Я била ребят, меня били, унижали и оскорбляли просто из-за того, что мой дедушка — известный артист», — делилась она в беседе с Blueprint. Но скептическое отношение общественности к ней Янковская считает преимуществом. «Поскольку я не суперзвезда, никто не облизывал мне ноги. «Ой, Лиза, ты такая классная». К счастью, со мной этого не происходит, и я надеюсь, что никогда не будет», — подчеркнула актриса Afisha.ru.