Макрон не исключил возможность визита в Москву
23:08 Автор: Наталия Васильева
Источник: ТАСС
Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность визита в Москву при соблюдении ряда условий. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил французский лидер в интервью телеканалу TF1, чтобы совершить такой визит, «необходимы предварительные условия, сигналы со стороны Президента России Владимира Путина». При этом Макрон указал на «необходимость продолжения диалога с российским президентом».
Седьмого февраля Макрон уже посещал Москву, где провел переговоры с Путиным. В ходе встречи обсуждалось урегулирование украинского конфликта и ситуация в сфере безопасности в Европе.
Кроме того, президент Франции регулярно общается с Путиным по телефону. Как сообщал Макрон, общая продолжительность телефонных разговоров, которые он провел за последние полгода с главой российского государства, составила около 100 часов.
Читайте также:
• Бутина рассказала, зачем поехали в Киев лидеры Германии, Франции и Италии • Медведев: Визит европейских лидеров в Киев не приблизит Украину к миру
#Франция #международные отношения
Ещё материалы: Владимир Путин