Макрон не исключил возможность визита в Москву

23:08 Автор: Наталия Васильева

Источник: ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность визита в Москву при соблюдении ряда условий. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил французский лидер в интервью телеканалу TF1, чтобы совершить такой визит, «необходимы предварительные условия, сигналы со стороны Президента России Владимира Путина». При этом Макрон указал на «необходимость продолжения диалога с российским президентом».

Седьмого февраля Макрон уже посещал Москву, где провел переговоры с Путиным. В ходе встречи обсуждалось урегулирование украинского конфликта и ситуация в сфере безопасности в Европе.

Кроме того, президент Франции регулярно общается с Путиным по телефону. Как сообщал Макрон, общая продолжительность телефонных разговоров, которые он провел за последние полгода с главой российского государства, составила около 100 часов.





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