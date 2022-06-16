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Макрон не исключил возможность визита в Москву

Макрон не исключил возможность визита в Москву

23:08  Автор: Наталия Васильева


Источник: ТАСС



Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность визита в Москву при соблюдении ряда условий. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил французский лидер в интервью телеканалу TF1, чтобы совершить такой визит, «необходимы предварительные условия, сигналы со стороны Президента России Владимира Путина». При этом Макрон указал на «необходимость продолжения диалога с российским президентом».

Седьмого февраля Макрон уже посещал Москву, где провел переговоры с Путиным. В ходе встречи обсуждалось урегулирование украинского конфликта и ситуация в сфере безопасности в Европе. 

Кроме того, президент Франции регулярно общается с Путиным по телефону. Как сообщал Макрон, общая продолжительность телефонных разговоров, которые он провел за последние полгода с главой российского государства, составила около 100 часов.


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#Франция #международные отношения

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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