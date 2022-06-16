Мысли, способные исцелить и наполнить энергией
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Мысли, способные исцелить и наполнить энергией

Мысли, способные исцелить и наполнить энергией

Счастье и несчастье имеют один и тот же источник — наши с вами мысли. Если вы хотите изменить свою реальность и наполниться созидательной энергией, то вам стоит изменить свой образ мышления. Эксперты рассказали о том, как вы можете это сделать.


Чтобы наполниться энергией и исцелить свою душу, вам стоит научиться медитировать. Во время медитаций нужно будет повторять фразы, описанные далее. Это поможет вам настроиться на правильную волну и скорректировать сознание, общий поток энергии.

«Я заряжаю себя на счастье, здоровье, богатство и внутреннюю гармонию. Мои позитивные мысли притягивают в мою жизнь только добро и свет, приятные события и оптимистичных людей. С каждым днём моя жизнь становится всё лучше и лучше».

«Я достойный и самодостаточный человек. Я на волне удачи. Я целостная личность. Я заслуживаю того, чтобы всегда чувствовать себя прекрасно. Расслабляясь, я позволяю потоку исцеляющей энергии течь через меня, исцеляя меня от негативной энергии».

«Я прекрасно себя чувствую физически и духовно. Я управляют своими мыслями и думаю только о хорошем. Я думаю о том, что приносит мне пользу. Каждый день моё счастье растёт и приумножается. Я ощущаю, что Вселенная меня любит и направляет. Я благодарю за это мироздание».

«Я разрешаю позитивным событиям наполнить мою жизнь. Я принимаю всё, что несёт мне судьба. Мне нравится жить. Я с любовью и благодарностью отношусь к жизни. Вокруг меня и внутри меня царит гармония».


«Я целеустремлённый и настойчивый человек, который знает, чего хочет. Мои мысли, идеи и планы ведут меня к счастью. Мои позитивные мысли защищают меня».

«Мой здоровый дух делает более сильным мое тело. Каждое мгновение жизни любовь наполняет меня энергией и исцеляет. Каждая клеточка моего тела наполнена флюидами добра. Я всегда думаю о хорошем».

«Я чувствую исцеляющую жизненную силу в моём организме. Я накапливаю ее, общаясь с приятными людьми и наблюдая приятные жизненные моменты. Моё сердце наполняется радостью, потому что я этого хочу. Я чувствую безграничную энергию любви».

«Моя душа ощущает бесконечную любовь Вселенной. Мой ум умиротворён и спокоен. Я забочусь о своём организме, я проявляю любовь к себе, поэтому моё здоровье с каждым днём все больше укрепляется».

«Прямо сейчас мои силы и энергия восстанавливаются. Состояние умиротворения и радости благотворно действует на моё тело, исцеляет меня от любых болезней, даёт мне силу. Я могут делиться этим с окружающими, а они делятся со мной».

«Я благодарю судьбу за то, что она благосклонна ко мне. Я ощущаю, как мироздание заботится обо мне и дает мне возможности для духовного и физического роста».


«Мое здоровье крепнет с каждым днем, потому что я забочусь о себе — о своем теле и о своей душе. Моя жизнь становится лучше, потому что я знаю, чего хочу, к чему стремлюсь и зачем это делаю».

«Этот мир — прекрасное место, в котором мне комфортно и приятно находиться. Я нахожусь с ним в полной гармонии. Мне нравится жить и я ценю каждый момент своего пребывания в этом мире».

«Все плохие мысли исчезают. Я отпускаю обиды, избавляюсь от зависти и злобы. Я думаю лишь в позитивном ключе и становлюсь сильнее. Я выбираю свет и любовь. Я чувствую себя моложе и обретаю силу».

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По материалам: dailyhoro.ru

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