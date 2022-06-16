Никита Джигурда рассказал о сексуальной ориентации Максима Галкина

Эпатажный актер Никита Джигурда высказался о принадлежности артиста к гей сообществу. Минувшей весной Маргарита Симоньян ошарашила общественность скандальным заявлением. Прямо в эфире федерального шоу журналистка сказала, что Максим Галкин якобы является представителем нетрадиционной ориентации, а женат на Алле Борисовне только для отвода глаз. Публика шокирована словам Маргариты Симоньян, ведь звездная пара является одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Супруги также зарекомендовали себя как заботливые родители двоих детей и часто признаются в нежных чувствах друг к другу. Решиться на скандальное заявление журналистку заставили не менее громкие высказывания самого Галкина относительно политической ситуации в России и в мире. Говорят, теперь шоумену грозит уголовный срок.Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Галкин осмелился высказаться и ошибся, на мой взгляд, — прокомментировал ситуацию Джигурда. — Я могу оправдывать его тем, что, когда все мировое СМИ валит фейковую информацию, то тонко чувствующий человек, не политик читает и высказывает на эмоциях. Что произошло? Когда звучит то, что он с Пугачевой ради хайпа и вообще гей… Слушайте, мне совершенно пофиг, гей человек, или нет. Он — суперталант. Я убежден, что и Симоньян сказали это сказать». Собеседница актера в YouTube-шоу «Поясни за» одиозная звезда Сети Олеся Малибу более категорична в отношении мужа Пугачевой. «Если человеку не нравится действующая власть, он уезжает в другую страну. Он является не жертвой, а активным гражданином. Уехал — и слава Богу! Я поддерживаю Маргариту Симоньян! Правильно она сказала, пусть развлекает в Израиле. В России много талантливых актеров, конечно, не много таких, как Галкин, но все-таки есть. Эти люди должны ответить... Почему они стравливают русских людей? Я полностью отвечаю за свою позицию, и вся моя семья. Владимир Путин — сила», — улыбнулась 32-летняя Малибу.