Новые детали Forza Motorsport: трассировка лучей в реальном времени, карьера, погода и прочее

Вадим Карасев





Несколько дней назад студия Turn 10 в рамках конференции Xbox и Bethesda показала реальный игровой процесс Forza Motorsport. Полностью переработанная новая часть серии выйдет в первой половине 2023 года на Xbox Series X | S и PC, обещая стать самой технически продвинутой гонкой.

Сегодня в рамках Forza Monthly стало известно еще про некоторые детали грядущей Forza Motorsport:

В игре будет работать трассировка лучей в реальном времени всегда, а не в каких-то отдельных моментах. Вот что об этом сказал Крис Эсаки, креативный директор Forza Motorsport: «Мы не пытаемся ввести вас в заблуждение, если вы участвуете в гонках в игре, всегда, когда вы играете в игру, трассировка лучей включена. Я просто хочу, чтобы это было ясно. Трассировка лучей присутствует на трассе, она повсюду в игре — в реальном времени в игровом процессе».Разработчики говорят, что в Forza Motorsport будет «новый режим карьеры», пока не раскрывая подробности.Изменчивая погода и время суток будут оказывать огромное влияние на состояние трассы. Когда солнце встает и греет трассу, в некоторых точках солнечные лучи светят на асфальт дольше, а в некоторых меньше. Соответственно, где-то асфальт остывает быстрее. Все это меняет сцепление с дорогой и то, насколько хорошо шины остаются в контакте с трассой.Новая модель шин совершает 48-кратный прыжок, что крайне сказывается на физике вождения и управляемости.

В ближайшее время разработчики обещают делиться новой информацией о Forza Motorsport.

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