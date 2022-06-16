Новые детали Forza Motorsport: трассировка лучей в реальном времени, карьера, погода и прочее
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новые детали Forza Motorsport: трассировка лучей в реальном времени, карьера, погода и прочее

Новые детали Forza Motorsport: трассировка лучей в реальном времени, карьера, погода и прочее


Несколько дней назад студия Turn 10 в рамках конференции Xbox и Bethesda показала реальный игровой процесс Forza Motorsport. Полностью переработанная новая часть серии выйдет в первой половине 2023 года на Xbox Series X | S и PC, обещая стать самой технически продвинутой гонкой.

Сегодня в рамках Forza Monthly стало известно еще про некоторые детали грядущей Forza Motorsport:



В игре будет работать трассировка лучей в реальном времени всегда, а не в каких-то отдельных моментах. Вот что об этом сказал Крис Эсаки, креативный директор Forza Motorsport: «Мы не пытаемся ввести вас в заблуждение, если вы участвуете в гонках в игре, всегда, когда вы играете в игру, трассировка лучей включена. Я просто хочу, чтобы это было ясно. Трассировка лучей присутствует на трассе, она повсюду в игре — в реальном времени в игровом процессе».



Разработчики говорят, что в Forza Motorsport будет «новый режим карьеры», пока не раскрывая подробности.



Изменчивая погода и время суток будут оказывать огромное влияние на состояние трассы. Когда солнце встает и греет трассу, в некоторых точках солнечные лучи светят на асфальт дольше, а в некоторых меньше. Соответственно, где-то асфальт остывает быстрее. Все это меняет сцепление с дорогой и то, насколько хорошо шины остаются в контакте с трассой.



Новая модель шин совершает 48-кратный прыжок, что крайне сказывается на физике вождения и управляемости.

В ближайшее время разработчики обещают делиться новой информацией о Forza Motorsport.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

30+ игр можно будет опробовать бесплатно на Xbox на следующей неделе
30+ игр можно будет опробовать бесплатно на Xbox на следующей неделе
Новые детали Forza Motorsport: трассировка лучей в реальном времени, карьера, погода и прочее
Новые детали Forza Motorsport: трассировка лучей в реальном времени,
Кошмар Виктории Бекхэм и любовь зумеров: почему "уродливая" обувь остается в моде
Кошмар Виктории Бекхэм и любовь зумеров: почему "уродливая"
Redfall от Bethesda получит полную русскую локализацию, с озвучкой
Redfall от Bethesda получит полную русскую локализацию, с озвучкой
Похоже, многострадальная Skull & Bones от Ubisoft не выйдет на Xbox One
Похоже, многострадальная Skull & Bones от Ubisoft не выйдет на
Жена Константина Ивлева рассказала о бесплодии
Жена Константина Ивлева рассказала о бесплодии
Оксана Федорова опубликовала фото подросшей дочки впервые за долгое время
Оксана Федорова опубликовала фото подросшей дочки впервые за долгое
Проблемы с цепочками поставок Xbox сохранятся до конца 2022 года
Проблемы с цепочками поставок Xbox сохранятся до конца 2022 года
The Legend of Bum-bo выходит на Xbox Series X | S, приквел The Binding of Isaac
The Legend of Bum-bo выходит на Xbox Series X | S, приквел The
Опалубка и расходные материалы
Опалубка и расходные материалы
Еще 2 игры анонсировали для подписки Game Pass
Еще 2 игры анонсировали для подписки Game Pass
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge уже доступна в Game Pass
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge уже доступна в Game

Топ на сегодня

Полина Гагарина рассказала о своей карьере
Полина Гагарина рассказала о своей карьере
Астрологический прогноз от Лариса Андерсен на четверг 16,06,2022
Астрологический прогноз от Лариса Андерсен на четверг 16,06,2022
Симулятор дровосека Lumberjack’s Dynasty обзавелся датой релиза на Xbox
Симулятор дровосека Lumberjack’s Dynasty обзавелся датой релиза на
Анастасия Волочкова была вынуждена покинуть Россию ради заработков
Анастасия Волочкова была вынуждена покинуть Россию ради заработков
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-х летняя дочь устроилась в самолете
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-х летняя дочь устроилась в самолете

Еще по теме

Forza Motorsport нового поколения: сравнение с Forza Motorsport 7, первые детали, скриншоты
Forza Motorsport 8 / Forza Motorsport 2022
В сети появились скриншоты новой Forza Motorsport с билда Xbox One
Инсайдер Том Хендерсон: новая Forza Motorsport не выйдет в этом году