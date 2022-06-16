Оксана Федорова опубликовала фото подросшей дочки впервые за долгое время
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Оксана Федорова опубликовала фото подросшей дочки впервые за долгое время

Оксана Федорова опубликовала фото подросшей дочки впервые за долгое время
Телеведущая и обладательница титула «Мисс Вселенная», Оксана Федороова показала 8-летнюю дочь Лизу в балетной пачке. Оксана Федорова прославилась 20 лет назад, когда победила в конкурсе красоты «Мисс Вселенная». И хоть с короной она проходила недолго, ей стали поступать предложения по работе. Одно время Оксана была телеведущей, а потом стала редактором журнала. Она также частая гостья на светских раутах. Уже давно Федорова счастлива в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным. Он научил ее боксировать и закаляться. У пары подрастают двое детей — 10-летний сын Федор и восьмилетняя дочка Елизавета. Обычно светская львица делится кадрами с мероприятий и поездок. А вот семейные кадры она публикует редко. Однако накануне, Оксана поделилась кадрами с дочерью. Елизавета занимается балетом в Центральной балетной школе и готовится к отчетному концерту, в котором будет танцевать в балете по мотивам «Коппелии».
Елизавета Бородина «20 июня  на сцене «Новой оперы» им. Е.В. Колобова состоится невероятный музыкальный спектакль «Коппелиус» - ежегодный отчетный концерт воспитанников Центральной балетной школы по мотивам балета «Коппелия». На сцене учеников поддержат артисты Большого театра», рассказала в своем Телеграм-канале Федорова
Елизавета Бородина «Как выросла», «Она на вас так похожа», «Потрясающе», «Лиза так выросла», «Очень талантливо», «И это она еще маленькая! Потом вообще всех затмит», «Дочка у вас прелестная, унаследовала вашу красоту», — прокомментировали кадры подписчики. Напомним, Оксана Федорова впервые стала мамой только в браке с Андреем Бородиным. К слову, свадьба прошла в тайне. Дело в том, что на тот момент избранник модели был майором ФСБ, так что Оксана решила отказаться от публичного праздника. Даже друзья звезды не сразу узнали о ее новом статусе замужней женщины. В 2012-м Оксана подарила Бородину сына Федора. А спустя год модель снова родила, на этот раз дочь Елизавету. Сейчас муж Федоровой занимает должность в администрации президента РФ, а потому какие-то подробности личной жизни она продолжает скрывать. Зато Оксана охотно рассказывает о своей благотворительной и творческой деятельности. К примеру, около двух лет назад Федорова внезапно нашла себя в оперном пении. Такого поворота поклонники звезды точно не ожидали, некоторые до сих пор с большим удивлением воспринимают видео артистки из концертных залов. А между тем Оксана уже успела пройти необходимый курс обучения и теперь часто поет арии под живую музыку.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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