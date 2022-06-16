Опалубка и расходные материалы

Вадим Карасев

Для постройки зданий из монолитного бетона используется специальная удерживающая конструкция – опалубка. Прочность и герметичность системы зависит от качества используемых комплектующих. Они отвечают за правильность установки и закрепления опалубки, поэтому крайне важно подобрать расходные материалы с учетом отличительных характеристик конструкции.

Важно понимать, что цена на расходные материалы опалубки зависит от качества комплектующих.

Основные комплектующие опалубки

Ламинированная фанера – это основная деталь, необходимая для возведения опалубки. Она обладает повышенной стойкостью к влажности.

для перекрытий используется фанера толщиной 21 мм;

для остальных видов работ применяется фанера 18 мм.

Комплектующая часть конструкции продается листами – 1,25 на 2,5 м, 1,5 на 3 м. Также применяются различного рода балки:

выравнивающие – необходимы для укрепления стыков;

угловые – фиксируют углы крупных листов, соединенных из отдельных щитов.

Чтобы увеличить длину опалубки, используются специальные щиты-компенсаторы.

Крепления и удерживающие материалы

Для соединения противоположных частей щитов опалубки используются специальные крепления, универсальные для всех типов сборных конструкций.

Наиболее популярным считается стяжной комплект. По винтовой резьбе конструкции перемещается гайка, под которую подкладывают шайбу соответствующего размера. Полученное крепление распределяет поступающую нагрузку по обширной контактной площади.

Стяжной комплект изготавливается из стали высокого качества и состоит из следующих расходных материалов:

стяжной болт – стандартный диаметр 17 мм, длина варьируется в пределах 80-600 см;

литая гайка;

шайба.

В некоторых ситуациях стяжной комплект заменяется на пружинный зажим. Его особенностью является то, что вместо болта используется арматура с наименьшим диаметром (6-10 мм). Для закрепления используются специальные ключи.

Для соединения соседних щитов на плоскости или в углу опалубки применяются раздвигающиеся замки. Они фиксируются с помощью клина или винта.

размер раздвижного механизма 140 мм – клиновые замки из литой стали или винтовые замки из чугуна и стали;

размер раздвижного механизма 390 мм – удлиненные замки, предназначенные для соединения опалубки под прямым углом.

Достаточную жесткость конструкции обеспечивают опорные стойки. Они необходимы для поддержки горизонтальных щитов во время установки опалубки. К удерживающим расходным материалам относятся подкосы, телескопические стойки, унивилки и треноги. Размер и конкретный вид конструкции зависит от веса бетона.

Вспомогательные комплектующие

Внутри опалубки устанавливаются специальные ПВХ изделия. Они необходимы для обеспечения безопасного проведения работ с использованием конструкции. К изделиям относится:

распорные трубки, располагающиеся на стяжных винтах;

фиксатор «конус», необходимый для защиты трубки от попадания влаги внутрь изделия;

фиксатор «звездочка» защищает металл от коррозийных изменений;

кронштейны, ограждающие крайнюю часть опалубки и перекрытий.

Чтобы собрать качественную опалубку, необходимо грамотно подобрать комплектующие. Конструкция играет важную роль на этапе заливки и застывания бетона. Таким образом, крепкая опалубка является залогом создания правильной и устойчивой бетонной заливки.



