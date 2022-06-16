Overwatch 2 получит кроссплатформенный мультиплеер и прогресс на релизе

Вадим Карасев





В конце июня стартует новая бета-версия Overwatch 2, а 4 октября 2022 года игра должна выйти в ранний доступ. Разработчики Overwatch 2 явно намерены привлечь большое количество игроков к своему проекту, как поклонников первой части, так и новичков.

В рамках презентации для инвесторов издательство Activision Blizzard объявило, что игра Overwatch 2 сможет порадовать на релизе кроссплатформенным мультиплеером и прогрессом:

Overwatch 2, выход которой состоится 4 октября, будет доступна бесплатно на PC с Windows и консолях Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Она призвана открыть новую главу франшизы. Вас ждет новый формат PvP 5х5 с кроссплатформенной игрой и кроссплатформенным прогрессом.

Напомним, что первая Overwatch получила кроссплатформенный мультиплеер, но не общий прогресс на всех платформах.

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