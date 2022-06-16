Похоже, многострадальная Skull & Bones от Ubisoft не выйдет на Xbox One
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Похоже, многострадальная Skull & Bones от Ubisoft не выйдет на Xbox One

Похоже, многострадальная Skull & Bones от Ubisoft не выйдет на Xbox One


В 2017 году издательство Ubisoft анонсировало морской экшен Skull & Bones для Xbox One, Playstation 4 и PC. Похоже, что создатели проекта могли отказаться от идеи выпуска игры на консолях Xbox One и Playstation 4.

СМИ обнаружили, что Skull & Bones получила рейтинг в Бразилии для 4 платформ: Xbox Series X | S, Playstation 5, PC, Stadia. Рейтинг для Xbox One и Playstation 4 игра пока не получило, что может указывать на отсутствие версий проекта для этих платформ, как минимум, на релизе.


Стоит сказать, что Skull & Bones все еще не имеет даты релиза, но инсайдеры сообщают, что проект наконец-то выбрался из «производственного ада», и он сейчас уже активно тестируется командами Ubisoft. Сама же Ubisoft несколько месяцев назад обновила логотип игры, и релиз проекта, согласно финансовым документам компании, ожидается до марта 2023 года.

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По материалам: newxboxone

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