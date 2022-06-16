Поклонники сравнивают Кендалл Дженнер с ее мамой Крис из-за новой фотосессии с короткой стрижкой

Вадим Карасев

В сети обсуждают новую фотосессию Кендалл Дженнер для китайского Vogue. Как считают подписчики, на снимках Кендалл невероятно похожа на свою мать Крис Дженнер, а короткая стрижка лишь добавляет сходства. Это отметили и в комментариях в инстаграме* самой Кендалл, и в блоге дуэта фотографов Inez & Vinoodh, которые стали авторами снимков.





Кендалл Дженнер

С короткими волосами и большими солнцезащитными очками немного похожа на свою маму. Действительно потрясающе,

— написала модель Теодора Ричардс.

Энергия Крис Дженнер.

Криссицизация.

Господи, она так похожа на свою маму,

— написали поклонники Кендалл.





Кендалл ДженнерКрис ДженнерКендалл ДженнерКрис Дженнер в молодости с подругами

Отметились в комментариях и многие знаменитости, которые также остались в восторге от фотосессии.

Я думаю, это мой новый фаворит среди твоих обложек,

— написала Джиджи Хадид.

И какая же Кендалл сногсшибательная красавица,

— написала Сельма Блэр.

















Поклонники не в первый раз сравнивают Крис и Кендалл, и раньше это модель, судя по всему, немного смущало. Несколько лет назад в интервью порталу E! она даже призналась, что из-за этого не может позволить себе короткую стрижку.

Иногда я думаю о том, чтобы сделать короткую стрижку. Но потом я понимаю, что с такой прической я буду выглядеть точно как мама. И это проблема. Я стану мини-копией Крис Дженнер,

— отметила тогда Кендалл.





Кендалл Дженнер в детстве с мамой

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Надя Бесчетникова