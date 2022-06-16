Поклонники сравнивают Кендалл Дженнер с ее мамой Крис из-за новой фотосессии с короткой стрижкой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Поклонники сравнивают Кендалл Дженнер с ее мамой Крис из-за новой фотосессии с короткой стрижкой

Поклонники сравнивают Кендалл Дженнер с ее мамой Крис из-за новой фотосессии с короткой стрижкой

Поклонники сравнивают Кендалл Дженнер с ее мамой Крис из-за новой фотосессии с короткой стрижкой

В сети обсуждают новую фотосессию Кендалл Дженнер для китайского Vogue. Как считают подписчики, на снимках Кендалл невероятно похожа на свою мать Крис Дженнер, а короткая стрижка лишь добавляет сходства. Это отметили и в комментариях в инстаграме* самой Кендалл, и в блоге дуэта фотографов Inez & Vinoodh, которые стали авторами снимков.


Кендалл Дженнер

С короткими волосами и большими солнцезащитными очками немного похожа на свою маму. Действительно потрясающе,

— написала модель Теодора Ричардс.

Энергия Крис Дженнер.

Криссицизация.

Господи, она так похожа на свою маму,

— написали поклонники Кендалл.


Кендалл Дженнер
Крис Дженнер
Кендалл Дженнер
Крис Дженнер в молодости с подругами

Отметились в комментариях и многие знаменитости, которые также остались в восторге от фотосессии.

Я думаю, это мой новый фаворит среди твоих обложек,

— написала Джиджи Хадид.

И какая же Кендалл сногсшибательная красавица,

— написала Сельма Блэр.





Поклонники не в первый раз сравнивают Крис и Кендалл, и раньше это модель, судя по всему, немного смущало. Несколько лет назад в интервью порталу E! она даже призналась, что из-за этого не может позволить себе короткую стрижку.

Иногда я думаю о том, чтобы сделать короткую стрижку. Но потом я понимаю, что с такой прической я буду выглядеть точно как мама. И это проблема. Я стану мини-копией Крис Дженнер,

— отметила тогда Кендалл.


Кендалл Дженнер в детстве с мамой

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Поклонники сравнивают Кендалл Дженнер с ее мамой Крис из-за новой фотосессии с короткой стрижкой
Поклонники сравнивают Кендалл Дженнер с ее мамой Крис из-за новой
Археологический памятник Саньсиндуй в Китае подарил ученым новые находки
Археологический памятник Саньсиндуй в Китае подарил ученым новые
Энди Макдауэлл рассказала о принятии возраста и жизни с седыми волосами: "Я стала счастливее"
Энди Макдауэлл рассказала о принятии возраста и жизни с седыми
Сплав железа и кремния может стать новым материалом для костных имплантов
Сплав железа и кремния может стать новым материалом для костных
Ивана Урганта хочет заменить рэпер Баста
Ивана Урганта хочет заменить рэпер Баста
Филипп Киркоров решил заняться бизнесом и построить торгово-развлекательный комплекс
Филипп Киркоров решил заняться бизнесом и построить
Ремейк Crisis Core: Final Fantasy VII для Xbox представят сегодня, намекает инсайдер
Ремейк Crisis Core: Final Fantasy VII для Xbox представят сегодня,
Эти 3 игры будут бесплатными на Xbox в ближайшие выходные: 16-19 июня
Эти 3 игры будут бесплатными на Xbox в ближайшие выходные: 16-19 июня
Никита Джигурда рассказал о сексуальной ориентации Максима Галкина
Никита Джигурда рассказал о сексуальной ориентации Максима Галкина
Лиза Янковская рассказала о блате
Лиза Янковская рассказала о блате
Чулпан Хаматова сбежала с миллионами из России
Чулпан Хаматова сбежала с миллионами из России
Анна Седокова пожаловалась на секс с мужем
Анна Седокова пожаловалась на секс с мужем

Топ на сегодня

Брат Нюши устроил стрельбу в Москве
Брат Нюши устроил стрельбу в Москве
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает отличные оценки, игра завтра будет в Game Pass
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает отличные
Полина Гагарина рассказала о своей карьере
Полина Гагарина рассказала о своей карьере
Астрологический прогноз от Лариса Андерсен на четверг 16,06,2022
Астрологический прогноз от Лариса Андерсен на четверг 16,06,2022
Симулятор дровосека Lumberjack’s Dynasty обзавелся датой релиза на Xbox
Симулятор дровосека Lumberjack’s Dynasty обзавелся датой релиза на

Еще по теме

Кендалл Дженнер рассказала о проблемах со здоровьем: "Просыпаюсь посреди ночи и не могу пошевелиться"
Анна Винтур ответила критикам Кендалл Дженнер: "Она напоминает мне Линду Евангелисту"
СМИ: Кендалл Дженнер застали за поцелуями с Анваром Хадидом
Кендалл Дженнер отпраздновала день рождения с сестрами Кортни и Хлое Кардашьян, Кайли Дженнер и другими гостями