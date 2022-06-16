Полина Гагарина рассказала о своей карьере
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Полина Гагарина рассказала о своей карьере

Полина Гагарина рассказала о своей карьере
Певица Полина Гагарина призналась, как у нее обстоят дела. В день выхода нового трека в Сети Полина Гагарина устроила и живую премьеру «Воды» в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». О том, чтобы спеть ее перед зрителями, она мечтала с особенным нетерпением, призналась певица. «Это, пожалуй, первая моя песня за многие-многие годы после «Колыбельной», которую я сама слушаю. Просто на грани фантастики, ощущение, что пою не я, а просто звучит сумасшедшая крутая песня, от которой я получаю дичайшее удовольствие, сколько бы раз ни слушала. А я ее прослушала уже 6873 раза и с удовольствием буду продолжать это делать. Это моя любовь, моя молитва, моя исповедь небесам. Очень личная песня из самых недр души», – заявила Полина Гагарина ведущим шоу и собравшимся в студии поклонникам. «Я тоже принимала участие в написание слов песни частично, и от этого она еще более личная. Я очень благодарна потрясающей команде, которая делала песню с невероятной любовью. И спасибо большое за возможность спеть ее живьем в день премьеры. Какое счастье я сегодня получила, восторг!» – благодарила всех певица. Порадовали Полину Гагарину и поклонники в радиостудии, которые помнили слова всех ее главных хитов и пели вместе с ней. Вместе с «Водой» Полина исполнила вживую «Смотри», «Обезоружена», «Вчера», «Спектакль окончен» и еще одну новинку этой весны – «Навсегда».
Полина Гагарина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Очень плодотворная получилась весна, после выхода песни «Навсегда» прошло всего полтора месяца. С такой периодичностью я еще не выпускала песен, и буквально в следующем месяце выходит мини-альбом, в который войдут четыре композиции, названия которых связаны с какой-либо стихией. Это очень знаменательно и символично», – отметила Полина. В общем, сейчас артистка живет в настоящем цейтноте, рабочий график очень плотный: работа в студии, съемки, бессонные ночи, много песен. По словам Полины, она любит такой ритм, но предел выносливости есть у каждого, и у нее тоже. Нескольких дней в мае, проведенных у моря, по ее ощущениям, будто бы и не было вовсе. «А был ли отдых? Такое впечатление, как будто на самом деле и не было, потому что очень недолго – всего шесть дней. А потом понеслось… Последние недели меня просто положили на лопатки», – призналась Гагарина. По виду Полины, искрящейся эмоциями и энергией, об ее усталости никто бы не догадался, но певица привыкла откровенно рассказывать все о себе, не скрывая подробностей. Кроме работы над песнями, сообщила Полина, она готовится скоро предстать перед зрителями в новом амплуа – в роли ведущей программы о моде на ТНТ. «Это достаточно неожиданно для меня, но я делаю большие успехи в роли ведущей. Съемки идут вовсю. Это утреннее шоу, и теперь я могу сказать: «Кто лучше разбудит страну, чем Полина Гагарина?» – заявила певица. Концерт и интервью Полины Гагариной можно было не только слушать в эфире, но и смотреть в сообществе «Авторадио» в сети «ВКонтакте», где шла прямая видеотрансляция. Формат живых концертов и премьер – одна из главных «фишек» радиостанции и отличная возможность для слушателей встретиться с топовыми артистами и послушать горячие музыкальные хиты.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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