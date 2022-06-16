Посольство России в Вашингтоне: США распространяют фальшивки об армии РФ
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Посольство России в Вашингтоне: США распространяют фальшивки об армии РФ

Посольство России в Вашингтоне: США распространяют фальшивки об армии РФ

Тема: Военная операция на Украине


08:39  Автор: Юлия Катенёва



Вашингтон распространяет фейки о применении российской армией кассетных боеприпасов против мирных граждан Харькова, говорится в сообщении посольства России в Вашингтоне, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

При этом обстрелы ВСУ жилых районов Донецка игнорируются, заявили в посольстве.  «В нынешней русофобской атмосфере так называемые правозащитники лишь обслуживают интересы местного правящего класса», — говорится в публикации. 

Дипломаты назвали спекуляции о российских военнослужащих, якобы совершающих преступления на Украине, ложью.

«Считаем недопустимыми спекуляции по поводу создания „нового Нюрнбергского трибунала“ в отношении российских военнослужащих, якобы совершающих преступления на Украине. Это ложь», — заявили в посольстве.

Вооруженные силы России защищают мирное население Донбасса от нацистов, а «вот последних как раз поддерживают США и целый ряд государств Европы», — говорится в сообщении дипмиссии.


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#США #армия


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По материалам: pnp.ru

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