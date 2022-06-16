Практика освобождения от проблем

Вадим Карасев

У каждого человека в жизни периодически появляются определенные трудности и проблемы. Некоторые из них вытягивают всю энергию, опустошая нас изнутри. Настало время узнать о простой и действенной практике, которая поможет перестать думать о чем-то плохом и научиться принимать реальность.

Существует множество препятствий между вами и счастливой жизнью. Многие из них имеют ментальный характер. Именно с ними мы научим вас бороться посредством простой и действенной практики.

Подготовка к практике

Самое главное — это понимание того, кому данная практика поможет лучше всего. Сюда следует отнести людей с разбитым сердцем, а также всех тех, кто по какой-то причине сильно сожалеет о прошлом, не может отпустить обиды и мысли о проблемах, неурядицах. Любые негативные программы и энергетические якоря исчезнут при периодическом использовании этой практики. Многие проблемы уйдут уже после первого раза.

Забегая вперед, стоит сказать, что вам понадобится найти какие-то старые и ненужные вещи, от которых вы сможете избавиться. Если таких вещей нет, вам нужно будет сделать уборку, поэтому эта практика может занять определенное время.

Как избавиться от проблем

Для начала выберите день и время, в которое вы будете заниматься этой практикой. Желательно выбирать дообеденное время. Эксперты не советуют заниматься этой практикой спонтанно.

Начинается все с легкой медитации-настройки. Примите удобное для вас положение сидя или лежа. Закройте глаза и сделайте глубокий и медленный вдох. Представьте себе, что вы свободны и невесомы. У вас в мыслях нет ничего лишнего. Вы не думаете сейчас ни о проблемах, ни о делах, ни о заботах. Вы готовы к очищению. Произнесите про себя: «Я очищаюсь от проблем. Я становлюсь лучше. Моя жизнь скоро кардинально изменится. Мне станет лучше, потому что я освобожусь от того, что мне не нужно».

Посидите и помедитируйте несколько минут. Как только будете готовы, приступайте ко второй стадии — очистке. Если вы будете выбрасывать какие-то вещи, то представьте себе, что каждая из этих вещей олицетворяет какую-то проблему, негативную эмоцию. Например, вы выбрасываете старый разбитый телефон. Представьте себе, что на помойку вместе с ним отправляются ваши переживания о пережитом расставании. Затем, к примеру, вы выбрасываете старые заношенные до дыр кроссовки. Представьте, как вы вместе с ними выбрасываете обиду на близкого человека.

Если вам нечего выбрасывать, вы можете сделать уборку. Во время уборки также представляйте себе, как вместе с мусором, пылью и грязью от вас уходят негативные программы, плохие мысли, переживания. Повторяйте про себя во время такой уборки слова, которые вы говорите при медитации: «Я очищаюсь от проблем. Я становлюсь лучше. Моя жизнь скоро кардинально изменится. Мне станет лучше, потому что я освобожусь от того, что мне не нужно». Также вы можете произнести простой заговор по завершении уборки: «Прогоняю все плохое, все хорошее встречаю. Жить становится приятней. Жизни новую главу я открываю».