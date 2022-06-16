Проблемы с цепочками поставок Xbox сохранятся до конца 2022 года

Вадим Карасев





Игровые поставки Xbox Series X все еще сложно купить, из-за двух факторов — дефицита комплектующих и проблем с цепочками поставок. Компания Microsoft работает над тем, чтобы предлагать в продаже как можно больше консолей, и в этом году, в сравнении с прошлым, ситуация действительно улучшилась.

При этом, команда Xbox не ожидает, что до конца 2022 года удастся справиться полностью с проблемами цепочек поставок. Финансовый директор Xbox Тим Стюарт в разговоре с инвесторами, организованном финансовой компанией Baird, сказал, что проблемы с цепочкой поставок, которые влияют на игровой рынок, вероятно, сохранятся в течение года: «Среда цепочек поставок может оставаться нестабильной в течение всего 2022 года, включая праздничный сезон». Он отметил, что на цепочки поставок дополнительно еще повлияли недавние локдауны в Китае.

Отметим, что Sony с консолями Playstation 5 испытывает схожие проблемы — они тоже продолжают оставаться в дефиците.