Redfall от Bethesda получит полную русскую локализацию, с озвучкой
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Redfall от Bethesda получит полную русскую локализацию, с озвучкой

Redfall от Bethesda получит полную русскую локализацию, с озвучкой


Redfall — один из ожидаемых проектов, который должен выйти в первой половине 2023 года. За последнюю неделю разработчики из Arkane много рассказали об игре, в частности, что она отлично подойдет не только для кооперативного, но и для одиночного прохождения.

Сегодня же игроки обратили внимание, что игра Redfall появилась в Steam. На данный момент в цифровом магазине Steam предварительно заказать игру Redfall не получится, можно ее только добавить в список желаемого. Но у игры уже отображается информация о локализации. Указано, что проект получит на релизе не только русские субтитры, но и русскую озвучку.


Напомним, что сразу после релиза Redfall будет доступна в подписке Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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