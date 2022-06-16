Ремейк Crisis Core: Final Fantasy VII для Xbox представят сегодня, намекает инсайдер
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Ремейк Crisis Core: Final Fantasy VII для Xbox представят сегодня, намекает инсайдер

Ремейк Crisis Core: Final Fantasy VII для Xbox представят сегодня, намекает инсайдер


За последние несколько недель инсайдер The Snitch стал одним из самых надежных в игровой индустрии. Он точно указал сразу на несколько событий, которые произошли в рамках Xbox & Bethesda Showcase, вроде объявления о выходе Hollow Knight: Silksong в Game Pass или об условно-бесплатной модели распространения Overwatch 2.

Инсайдер The Snitch любит давать «загадки», намекая на то, что вскоре анонсируют. Он опубликовал в Twitter пост с квадратами разных цветов, которые явно намекают на разные платформы: Xbox, Playstation, Switch и PC. Снабдил этот пост инсайдер изображением Зака из Final Fantasy VII Remake. Из этого игроки пришли к выводу, что инсайдер намекает на ремейк Crisis Core: Final Fantasy VII (где главным героем был Зак), который могут анонсировать уже сегодня, когда Square Enix проведет специальное мероприятие, посвященное Final Fantasy VII.


Стоит отметить, что игра Crisis Core: Final Fantasy VII ранее выходила только на PSP.

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По материалам: newxboxone

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