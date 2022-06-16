Симулятор дровосека Lumberjack’s Dynasty обзавелся датой релиза на Xbox

Вадим Карасев





Создатели симулятора лесоруба Lumberjack’s Dynasty объявили дату выхода проекта на приставках Xbox и Playstation. Игра станет доступна на консолях уже в этом месяце — ее релиз состоится 30 июня 2022 года.

Lumberjack’s Dynasty — игра, геймплей которой полностью описывается в ее названии. В проекте предстоит стать дровосеком, который начинает в запущенном лесозаготовительном лагере тети. Задача, которая ставится перед игроком, поднять бизнес.

В Lumberjack’s Dynasty большой открытый мир, вид от первого лица и максимальный реализм. Ниже можно посмотреть трейлер к скорому релизу проекта на Xbox и Playstation.

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