Татьяна Васильева высказала о скандальных обвинениях в свой адрес
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Татьяна Васильева высказала о скандальных обвинениях в свой адрес

Татьяна Васильева высказала о скандальных обвинениях в свой адрес
Актрису Татьяну Васильеву назвали грязной бабой. Сергей Никоненко внезапно вспомнил, как Татьяна Васильева плела за его спиной интриги. Артист обвинил коллегу в непорядочности и жадности. Актриса молчать не стала и ответила на нападки режиссера. В 90-х Никоненко отдал Васильевой роль в фильме «Хочу в Америку», который снимал в Израиле. Сергей Петрович хотел помочь коллеге, но вместе слов благодарности услышал лишь недовольства и упреки. По его словам, актриса вела себя грубо по отношению ко всей съемочной группе.
Татьяна Васильева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Татьяна Григорьевна возмущена обвинениями режиссера. Звезда кино заявила, что Сергей Петрович на нее наговаривает. «Я вообще не знаю этого Никоненко! И никогда с ним не работала!» — воскликнула Васильева. Скорее всего, актрису переполняют эмоции, ведь в проекте Никоненко она все же принимала участие. «Фильм? Ой, это я не помню. Наверное, такой фильм, что я его быстро забыла. Как и режиссера. Я бы ему ответила, но не знаю, что он имел в виду. Это у меня выгода какая-то? И в чем? Хотя мне неинтересно мнение этих людей, что бы они ни говорили. Этих персонажей. Меня интересует лишь мое собственное, а они недостойны любых моих слов!» — добавила 75-летняя артистка Daily Storm.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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