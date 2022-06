The Legend of Bum-bo выходит на Xbox Series X | S, приквел The Binding of Isaac

Вадим Карасев





Головоломка-рогалик The Legend of Bum-bo доберется до приставок Xbox Series X | S, Playstation 5 и Switch. Об этом сообщило издательство Nicalis, объявив дату релиза проекта на новых платформах — 29 июня 2022 года.

The Legend of Bum-bo вышла в Steam еще в 2019 году, и сейчас у игры около 5000 отзывов, сформировавших «очень положительную» оценку. Сам проект является приквелом к The Binding of Isaac, в нем рассказывается про монету Бам-Бо, которая пропала, и на ее поиск следует отправить в канализацию.

Игра The Legend of Bum-bo имеет уникальный визуальный стиль, в ней 7 героев, больше 40 типов врагов и 13 боссов. На Xbox она выйдет по цене в $19,99.

