В Кремле опровергли, что Путин на ПМЭФ объявит о мобилизации
Тема: Петербургский международный экономический форум
18:46 Автор: Михаил Хорошилов
Источник: ТАСС
Информация о том, что президент РФ Владимир Путин объявит во время своей речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявит о всеобщей мобилизации, является «вбросом». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ПМЭФ проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Владимир Путин 17 июня выступит на пленарной сессии форума в очном формате.
На вопрос ТАСС, планирует ли президент объявлять о мобилизации во время своей речи на форуме, представитель Кремля ответил отрицательно. «Это лживые и информационные вбросы», — пояснил он.
Ранее Песков анонсировал, что Путин на пленарной сессии ПМЭФ расскажет о влиянии западных санкций на мировые цены на энергоресурсы и начало продовольственного кризиса. Он назвал предстоящую речь главы государства «чрезвычайно важной».
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