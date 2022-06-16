В Кремле опровергли, что Путин на ПМЭФ объявит о мобилизации
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Кремле опровергли, что Путин на ПМЭФ объявит о мобилизации

В Кремле опровергли, что Путин на ПМЭФ объявит о мобилизации

Тема: Петербургский международный экономический форум


18:46  Автор: Михаил Хорошилов


Источник: ТАСС


Информация о том, что президент РФ Владимир Путин объявит во время своей речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявит о всеобщей мобилизации, является «вбросом». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ПМЭФ проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Владимир Путин 17 июня выступит на пленарной сессии форума в очном формате.

На вопрос ТАСС, планирует ли президент объявлять о мобилизации во время своей речи на форуме, представитель Кремля ответил отрицательно. «Это лживые и информационные вбросы», — пояснил он.

Ранее Песков анонсировал, что Путин на пленарной сессии ПМЭФ расскажет о влиянии западных санкций на мировые цены на энергоресурсы и начало продовольственного кризиса. Он назвал предстоящую речь главы государства «чрезвычайно важной».



#власть #армия

Ещё материалы: Владимир Путин, Дмитрий Песков


25
Законы, вступающие в силу в июне 27.05.2022
Скончался Владимир Жириновский 06.04.2022
Ковитиди рассказала, как Крымский мост защищен от нападений 21.04.2022
Почему рубль укрепляется, а спички дорожают 06.05.2022
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Проблемы с цепочками поставок Xbox сохранятся до конца 2022 года
Проблемы с цепочками поставок Xbox сохранятся до конца 2022 года
The Legend of Bum-bo выходит на Xbox Series X | S, приквел The Binding of Isaac
The Legend of Bum-bo выходит на Xbox Series X | S, приквел The
Опалубка и расходные материалы
Опалубка и расходные материалы
Еще 2 игры анонсировали для подписки Game Pass
Еще 2 игры анонсировали для подписки Game Pass
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge уже доступна в Game Pass
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge уже доступна в Game
Анна Седокова призналась, что стало причиной развода
Анна Седокова призналась, что стало причиной развода
Татьяна Васильева высказала о скандальных обвинениях в свой адрес
Татьяна Васильева высказала о скандальных обвинениях в свой адрес
Поклонники сравнивают Кендалл Дженнер с ее мамой Крис из-за новой фотосессии с короткой стрижкой
Поклонники сравнивают Кендалл Дженнер с ее мамой Крис из-за новой
Археологический памятник Саньсиндуй в Китае подарил ученым новые находки
Археологический памятник Саньсиндуй в Китае подарил ученым новые
Энди Макдауэлл рассказала о принятии возраста и жизни с седыми волосами: "Я стала счастливее"
Энди Макдауэлл рассказала о принятии возраста и жизни с седыми
Сплав железа и кремния может стать новым материалом для костных имплантов
Сплав железа и кремния может стать новым материалом для костных
Ивана Урганта хочет заменить рэпер Баста
Ивана Урганта хочет заменить рэпер Баста

Топ на сегодня

Полина Гагарина рассказала о своей карьере
Полина Гагарина рассказала о своей карьере
Астрологический прогноз от Лариса Андерсен на четверг 16,06,2022
Астрологический прогноз от Лариса Андерсен на четверг 16,06,2022
Симулятор дровосека Lumberjack’s Dynasty обзавелся датой релиза на Xbox
Симулятор дровосека Lumberjack’s Dynasty обзавелся датой релиза на
Анастасия Волочкова была вынуждена покинуть Россию ради заработков
Анастасия Волочкова была вынуждена покинуть Россию ради заработков
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-х летняя дочь устроилась в самолете
Лера Кудрявцева показала, как ее 3-х летняя дочь устроилась в самолете

Еще по теме

Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Калви на ПМЭФ
Песков рассказал о желании президента посетить ПМЭФ-2018
Путин встретится с главой ЕК на форуме в Петербурге
Путин озвучил вердикт по США, за который Вашингтон «бился» десятилетия