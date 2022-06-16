В Крым будут ходить чартерные автобусы с материка
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В Крым будут ходить чартерные автобусы с материка

В Крым будут ходить чартерные автобусы с материка

10:31  Автор: Александр Мащенко



В Крым будут ходить чартерные автобусы из других регионов России. Первый рейс отправится уже 18 июня, сообщает министерство курортов и туризма региона.

Автобусные чартеры в Крым пойдут из восьми городов — Азова, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нижнего Новгорода, Владимира, Гусь-Хрустального, Дзержинска и Мурома. Пунктами назначения на полуострове будут Судак и Алушта. Также планируется, что в перспективе откроются чартерные рейсы в Крым из Ставрополя и других городов Северного Кавказа.

Чартерную автобусную программу запускают крымские туристические компании для обеспечения максимальной транспортной доступности курортного региона. После начала специальной военной операции на Украине полеты в Симферополь временно приостановлены, а железнодорожный транспорт не справляется с потоком желающих приехать на отдых в Крым.

«Мы всецело поддерживаем развитие автобусной чартерной туристической перевозки. Такие туры, с одной стороны, максимально комфортны для туристов, а с другой стороны, максимально экономичны за счет эффективной логистики», — цитирует пресс-служба ведомства министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.   

У туристов, отправляющихся в Крым из Азова, Ростова-на-Дону и Краснодара, прибытие в Алушту планируется в 13:00, что удобно при заселении в отели по расчетному часу. Для максимального удобства туристов в программе части туров предусмотрен локальный трансфер от остановки автобуса дальнего следования непосредственно до отеля.

Для бронирования в пакетах с автобусными чартерами доступно более 150 крымских отелей. Стоимость тура на двоих на 7 ночей без питания стартует от 15-20 тысяч рублей и от 30 — 35 тысяч рублей с трехразовым питанием, включая билеты на автобусный чартер, информирует минкурортов Крыма.


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#туризм #Крым #транспорт #отдых


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По материалам: pnp.ru

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