В приложение Xbox на PC добавили Game Performance Fit Indicator





Компания Microsoft объявила о выпуске обновления для приложения Xbox на PC. Обновление несет в себе функцию, которую на протяжении нескольких месяцев тестировали инсайдеры — возможность до загрузки игры узнать, хорошо ли она будет работать на вашей конфигурации PC.

Новой функции Microsoft дала название Game Performance Fit Indicator. Прямо около кнопки установки игры в приложении Xbox теперь отображается, хорошо ли данный проект будет работать на вашей конфигурации PC. Как отмечает сама Microsoft, приложение сравнивает характеристики вашего компьютера с производительностью игр на компьютерах с похожими характеристиками, после чего формирует оценку. Если PC не подходит для запуска игры, можно посмотреть подробные системные требования для нее, чтобы выяснить, в чем заключается проблема.

Microsoft говорит, что на данный момент Game Performance Fit Indicator доступна не для всех игр. База информации у компании, о работе той или иной игры на разных конфигурациях, будет расти, что приведет к появлению Game Performance Fit Indicator у большего количества проектов.