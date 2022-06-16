В сфере коммунальных отходов споры предложили разрешать вне суда

00:45 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 140571-8

В законодательстве предложили установить возможность проведения досудебного урегулирования споров по тарифам в области твердых коммунальных отходов (ТКО). Такой законопроект правительства планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении.

Поправки предлагается внести в закон «Об отходах производства и потребления».

По действующему закону ценовые споры и разногласия в области теплоснабжения, электроэнергетики, водоснабжении рассматривает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В 2020 году в ФАС России поступило 100 жалоб, содержащих конкретные сведения о признаках нарушения законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере ТКО, в 2021 году — 75.

Вместе с тем в сфере ТКО указанная процедура отсутствует, что приводит к ограничению инструментария реализации участниками указанных правоотношений своих прав и интересов, а также снижения эффективности регулирования ценообразования в указанной сфере, говорится в пояснении к документу.





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Законопроектом предлагается наделить кабмин полномочием утверждать порядок рассмотрения в досудебном порядке споров, касающихся регулируемых тарифов в сфере ТКО. Кроме того, ФАС должна получить полномочия рассматривать такие споры.

Вводимый порядок рассмотрения досудебных споров в сфере обращения с ТКО не является обязательным. Его несоблюдение не препятствует обращению в суд с заявлением о признании решения об установлении (изменении) регулируемых цен (тарифов) незаконным, отмечают авторы.

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