Законопроект о строительно-сберегательных вкладах разработают в ближайшее время

Тема: Петербургский международный экономический форум

16:28 Автор: Руслан Грудцинов

Источник: ТАСС

Законопроект о строительно-сберегательных вкладах будет разработан в ближайшее время. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Документ объединит в себе договор «достаточно длительного» вклада и договор ипотечного кредитования, рассказал Аксаков. Держатели вкладов смогут выйти из договора в любой экстремальной ситуации.

Строительно-сберегательные кассы (ССК) станут стать для россиян новым способом накопить на квартиру, считают авторы инициативы. Сейчас большинство желающих взять ипотеку не могут сразу внести первоначальный взнос, отметил Аксаков. Готовящийся законопроект мог бы решить эту проблему и способствовать накоплению вклада в течение определенного промежутка времени, уверен он.

Ожидается, что вкладчик накопит средства в ССК в течение нескольких лет. Когда накопленная сумма составит примерно половину от стоимости квартиры, вкладчик сможет взять кредит на покупку жилья. Потенциальными вкладчиками станут те, кому сложно подтвердить свой доход, либо лица с непостоянным доходом.

В середине июня Минфин предсказал снижение ипотечных ставок. Сейчас ключевая ставка, установленная Центробанком, составляет 9,5 процента. Под эту ставку ЦБ выдает банкам кредиты.





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