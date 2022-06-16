Жена Константина Ивлева рассказала о бесплодии

Жена шеф-повара Константина Ивлева, Валерия не думала, что сможет родить. Константин и Валерия Ивлевы души не чают в двухмесячной дочери Нике. Встречи с девочкой пара ждала с нетерпением. Жена шефа призналась, что им с трудом удалось зачать ребенка. Когда избранница Константина Ивлева объявила о беременности, на нее обрушились сотни гневных комментариев. «Спрашивали: «Как тебе так быстро удалось залететь». Быстро? Мне вообще-то 30, а детей не было! Ни-ког-да! Этот ребенок долгожданный для меня! И все, как я мечтала! В браке! В любви», — делилась Валерия. А злилась на хейтеров Ивлева не просто так. Она несколько лет пыталась забеременеть, но все попытки были тщетными. «Переживала. Мне три года ставили диагноз «бесплодие». Но я понимала, что сейчас много методов лечения, и каким-то я точно смогу воспользоваться! Я меняла врачей, искала причину и даже делала лапароскопию (хирургическое вмешательство используется для лечения и диагностики заболеваний в гинекологии в том числе — прим. «З-ая.ру»)», — вспоминает она.Константин Ивлев с женой и ребенком - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» И даже увидев заветные две полоски, Валерия до последнего сомневалась в своем счастье. «Я не верила, что смогу с помощью гормонотерапии забеременеть. Даже когда тест показал… Пока лично не убедилась после УЗИ...» — уверяет Ивлева. Супруге шефа удалось забеременеть лишь в тот момент, когда она отпустила ситуацию и перестала переживать. «Как ни странно, случилось это тогда, когда я больше всего этого не ожидала. Я прям вообще расслабилась. В отпуске на Мальдивах впервые позволила себе то, чего много лет не позволяла: ела макароны с пиццей и закусывала картошкой фри, апероль мне бармен наливал. Я ела, пила, загорала и любила мужа. Привезла плюс пять килограммов», — делилась Валерия. Константин и сам прикладывал все усилия, чтобы у них появились общие дети. 48-летний ведущий даже сбросил 30 килограммов, подготовил все необходимые условия для воспитания наследников: построил загородный дом, а также занялся новым бизнесом, чтобы обеспечить им лучшее будущее.