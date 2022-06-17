16 любопытных фотографий, на которых вам померещатся коты, но на самом деле их там и в помине нет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

16 любопытных фотографий, на которых вам померещатся коты, но на самом деле их там и в помине нет

16 любопытных фотографий, на которых вам померещатся коты, но на самом деле их там и в помине нет

Наверняка со многими происходила такая неловкая ситуация, когда видишь на улице кошку, хочешь погладить, подходишь ближе, а там… пакет. И сразу так стыдно становится. Этот неловкий момент вдохновил нас собрать снимки, на которых тоже, кажется, есть коты. Но на самом деле это пена, облака, крем, тень — в общем, всё, что угодно, но только не кошки.

Мой сосед сделал кошку из пены

Странно, вроде собака, а тень кошачья

Кошка из попкорна

Эта трава выглядит как гигантский кот

Красочный кот

Кстати, у нас есть целая подборка случаев, когда самые обычные предметы внезапно превратились в искусство.

Котодом

Йогуртовый кот

Небесная кошка тянется к солнцу

Кошка, которая удивляется атомному взрыву

Это пятно!

Мою собаку постоянно преследует кот, поющий оперу.

Кошачий король

Силуэт кошки на банане

Тональный крем напоминает кошку

Спящий кот из масла

Кошачья морда на скале

Даже усы есть!

Лосьон выдавился в форме кошки

А здесь вы можете найти подборку случаев, когда где-то внезапно появились сердечки, доказывая, что в нашем мире всегда есть место для любви.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

16 любопытных фотографий, на которых вам померещатся коты, но на самом деле их там и в помине нет
16 любопытных фотографий, на которых вам померещатся коты, но на
Digital Foundry провели первый анализ Starfield по геймплейному трейлеру
Digital Foundry провели первый анализ Starfield по геймплейному
Эти 7 игр уже заявлены в Game Pass на вторую половину июня
Эти 7 игр уже заявлены в Game Pass на вторую половину июня
"Пляж для двоих": Ким Кардашьян отдыхает с Питом Дэвидсоном и делится фото
"Пляж для двоих": Ким Кардашьян отдыхает с Питом Дэвидсоном
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили скачки Royal Ascot
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили скачки Royal Ascot
Павел Семин рассказал о том, чего удалось добиться в ходе первых двух дней ПМЭФ-2022
Павел Семин рассказал о том, чего удалось добиться в ходе первых двух
В спальне лондонской старушки нашли картину итальянского Ренессанса
В спальне лондонской старушки нашли картину итальянского Ренессанса
Дарье Поверенновой муж устроил романтический сюрприз в ее юбилей
Дарье Поверенновой муж устроил романтический сюрприз в ее юбилей
За Аллу Пугачеву заступилась солистка группы «Мираж»
За Аллу Пугачеву заступилась солистка группы «Мираж»
В Fall Guys пройдет кроссовер с Halo после релиза игры на Xbox
В Fall Guys пройдет кроссовер с Halo после релиза игры на Xbox
Репутация Фила Спенсера сыграла важную роль в покупке Obsidian
Репутация Фила Спенсера сыграла важную роль в покупке Obsidian
Никита Джигурда просит жену раздеться по видеосвязи
Никита Джигурда просит жену раздеться по видеосвязи

Топ на сегодня

Лариса Андерсен сделала прогноз на 17 июня 2022 года
Лариса Андерсен сделала прогноз на 17 июня 2022 года
Кети Топурия с мужем отдыхают на вилле в Турции
Кети Топурия с мужем отдыхают на вилле в Турции
Елена Проклова в ужасе от своей пенсии
Елена Проклова в ужасе от своей пенсии
В приложение Xbox на PC добавили Game Performance Fit Indicator
В приложение Xbox на PC добавили Game Performance Fit Indicator
Вышел первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас
Вышел первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас

Еще по теме

Нелли Ермолаева рассказала о своей единственной татуировке
16 случаев, когда самодовольные коты показали собакам, кто в доме хозяин
Новый вид кошек „кошачья лиса“ обнаружили исследователи на острове Корсика
Как кошки помогают защитить дом по фен-шуй