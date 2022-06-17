16 любопытных фотографий, на которых вам померещатся коты, но на самом деле их там и в помине нет

Наверняка со многими происходила такая неловкая ситуация, когда видишь на улице кошку, хочешь погладить, подходишь ближе, а там… пакет. И сразу так стыдно становится. Этот неловкий момент вдохновил нас собрать снимки, на которых тоже, кажется, есть коты. Но на самом деле это пена, облака, крем, тень — в общем, всё, что угодно, но только не кошки.

Мой сосед сделал кошку из пены

Странно, вроде собака, а тень кошачья

Кошка из попкорна

Эта трава выглядит как гигантский кот

Красочный кот

Кстати, у нас есть целая подборка случаев, когда самые обычные предметы внезапно превратились в искусство.

Котодом

Йогуртовый кот

Небесная кошка тянется к солнцу

Кошка, которая удивляется атомному взрыву

Это пятно!

Мою собаку постоянно преследует кот, поющий оперу.

Кошачий король

Силуэт кошки на банане

Тональный крем напоминает кошку

Спящий кот из масла

Кошачья морда на скале

Даже усы есть!

Лосьон выдавился в форме кошки

А здесь вы можете найти подборку случаев, когда где-то внезапно появились сердечки, доказывая, что в нашем мире всегда есть место для любви.