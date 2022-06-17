Астрология темперамента: люди-сангвиники по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Одними из самых приятных и успешных людей являются сангвиники. Эксперты рассказали о том, какие черты характера таких людей являются самыми главными, а также поведали о том, среди каких Знаков Зодиака они встречаются чаще всего.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о людях-холериках, меланхоликах и флегматиках по Знаку Зодиака. Настало время узнать о том, под какими Знаками рождаются практически все сангвиники — люди с ярким и позитивным характером.

Кто такие сангвиники

Сангвиников многие ошибочно воспринимают как людей, у которых всё вечно хорошо. Да, у них приподнятое настроение и они оптимистичны, но это совершенно не означает, что они не могут грустить. Просто им очень быстро удается переключаться.

Это типичные экстраверты, очень динамичные и хорошо адаптирующиеся к изменениям люди. Сангвиников многие эксперты считают самыми счастливыми людьми на планете, потому что они не боятся изучать что-то новое, а также не принимают на свой счет обиды.

Из минусов людей этого типа темперамента можно выделить тягу к тщеславию. У них очень высокая уверенность в себе, которая порой приносит им проблемы. Среди этих людей встречается много эгоистов, ведь они очень любят внимание.

Еще сангвиники крайне харизматичны, нередко обладают очень большим словарным запасом, активно жестикулируют, обладают активной мимикой, улыбаются. Они умеют отдыхать и никогда не будут делать то, что им не нравится или приносит дискомфорт.

Среди каких Знаков чаще всего встречаются сангвиники

Рак. Единственное, что не свойственно Ракам как сангвиникам — это наличие большого количества друзей. Знакомых у них вагон и маленькая тележка, а вот с друзьями дело обстоит иначе. Это самые разборчивые сангвиники из всех. Они никогда не назовут другом того, кто не заслужил этого. Будучи истинными сангвиниками, Раки плохо концентрируются на решении сложных задач. Им постоянно хочется увильнуть от этого. Тяжелая работа вгоняет их в тоску, поэтому им нужно заниматься чем-то интересным, разнообразным. Раки часто меняют увлечения, не умея фокусироваться на чем-то одном. Они постоянно изучают что-то новое, потому что им быстро наскучивает то, что они начали ранее.

Стрелец. Стрельцы — это сангвиники с большой буквы. Во-первых, они умеют контролировать свои эмоции, принимать их и в целом оставаться в том состоянии, в котором им оставаться выгодно прямо здесь и сейчас. Стрельцы всегда помнят о выгоде. Из любой ситуации им важно выжать максимум. Их эмоции и разум практически всегда находятся в гармонии. Речь Стрельцов живая, насыщенная, позитивная. Эти люди отлично шутят, в совершенстве владеют искусством сарказма. Еще Стрельцы находят общий язык абсолютно со всеми людьми.

Водолей. Водолеи обожают развлекаться в компании других людей. Общение и развлечения для них являются обязательными. В одиночестве им очень сложно настроиться на позитивный лад. Они ненавидят ссориться с теми, кого любят, поэтому всегда сводят проблемы к шутке. В целом Водолеи без особых проблем переносят любые жизненные проблемы. Если у них что-то не получается, они будут пробовать снова и снова. Они довольно мудры, поскольку всегда находят нечто позитивное в каждой сложной ситуации и не стремятся зацикливаться на плохих эмоциях. Водолеи среди всех сангвиников планеты являются самыми дружелюбными, но у них есть один минус — они ревнивы.