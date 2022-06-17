АТОР: Евросоюз вводит новые правила въезда в страны Шенгена

13:44 Автор: Юлия Катенёва

В ближайшие несколько месяцев в Евросоюзе заработает новая автоматическая система въезда и выезда в зону Шенгенского соглашения, включающая процедуру авторизации по биометрическим данным. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР пояснили, что одновременно внедряются две системы: Европейская система информации и авторизации для путешествий (ETIAS) и сопутствующая ей система въезда-выезда (EES).Обе нацелены на укрепление внутренней безопасности Евросоюза и противодействие незаконной миграции.

ETIAS будет выдавать разрешения на въезд в страны Шенгена, а EES — собирать биометрические данные прибывающих из-за границы, включая отпечатки пальцев и изображения лиц, а затем передавать эти данные госорганам, отмечается в сообщении ассоциации.

EES будет регистрировать туристов каждый раз при пересечении внешней границы Евросоюза, а также фиксировать отказы во въезде, случаи мошенничества с документами и так далее.

Важно, что система предполагает возможность самостоятельно просканировать паспорт и отпечатки пальцев в биометрических киосках. Такими киосками планируется оборудовать в том числе и наземные пограничные переходы.

Базы данных ETIAS и EES будут доступны для использования в режиме реального времени пограничными властями всех стран Шенгенской зоны, отмечает АТОР.





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