Дана Борисова рассказала о жестокости бывшего мужа

Ведущая Дана Борисова поделилась, как бывший муж набросился на дочь. В жизни Даны Борисовой никак не прекратятся конфликты. Сначала ведущая пыталась наладить общение с дочкой, которая на эмоциях наносила себе увечья, теперь же звезда выясняет отношения с бывшим мужем — Максимом Аксеновым. Недавно Дана Борисова подала в суд на бизнесмена. Ведущая хочет, чтобы бывший платил достойные деньги на содержание общей дочки, а не 15 тысяч рублей — по словам теледивы, этой суммы совсем не хватает. «Я три с половиной года, даже четыре, получаю на Полину фиксированную сумму, прожиточный минимум — 15 тысяч. Многие поймут, что на эти деньги растить ребенка, ну, практически нереально. Я веду программу в Санкт-Петербурге. У меня фиксированная оплата — 60 тысяч в месяц. Есть какие-то дополнительные доходы, как у всех. Какая-то реклама в социальных сетях, какие-то мероприятия, но это нерегулярно», — заявила 46-летняя Борисова в программе Пятого канала «Светская хроника».Дана Борисова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Дана обвиняет экс-супруга не только в нежелании обеспечивать ребенка, но и жестоком обращении. Телезвезда рассказала, как Аксенов избил Полину на глазах своих родителей. «У него началось бешенство, подбежал, повалил: «Я тебя сейчас ремнем...» Снял ремень и стал бить дочь, она упала на землю. Она очень громко кричала», — сообщила Борисова. Если раньше Полина жила с отцом, то теперь с ним не контактирует. Она нашла общий язык с мамой и все время проводит с ней. Например, недавно девочка вместе с известной родительницей набила парные тату. «У папы есть топ любимых фраз. Значит, первое — «Мне нельзя нервничать», второе — «Я не отец-кошелек, — призналась 14-летняя Полина. — Я недавно звонила, хотела к нему съездить. Он сказал, что там ковидное еще что-то, и нельзя входить. Значит, не хочет меня видеть».