Дарье Поверенновой муж устроил романтический сюрприз в ее юбилей

Актриса Дарья Повереннова отмечает 50-летие. Артистка показала, как порадовал ее муж. Дарья Повереннова находилась на гастролях в Санкт-Петербурге и планировала отмечать день рождения на работе, когда вернется в Москву. Но муж перевернул ее планы и устроил грандиозный сюрприз. В результате они начали отмечать юбилей прямо с первых минут, ночью. Бизнесмен Андрей Шаронов приехал к ней и организовал романтический ужин на крыше с видом на Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге.Дарья Повереннова и Андрей Шаронов отмечаютюбилей «Начали отмечать с первых минут! 🎉 Это был сюрприз Андрея, невероятно романтичный. Долго поднимались вверх по лестницам одного из питерских домов. И оказались на крыше с видом на Петропавловскую крепость. Дождь добавил романтики. Правда, лишил белой ночи», — рассказала в соцсетях Повереннова. А вечером актриса уже играла в Москве – в спектакле «Сестры». «Работать в юбилей — правильно!», — заявила Дарья. Но и тут не обошлось без сюрприза: коллеги вынесли ей торт прямо на сцену и вместе со зрителями поздравили именинницу. Напомним, замуж за Андрея Шаронова Дарья Повереннова вышла в феврале прошлого года после 8-летнего романа. Для обоих этот брак стал вторым по счету. Теперь актриса – супруга миллионера, а такой статус обязывает ее шикарно выглядеть. Возможно поэтому знаменитость серьезно занялась собой и сумела сбросить более 15 килограммов: с 67 до 51 килограмма. «Андрей мне вчера сказал, что 50 лет - это не закат (как почему-то принято считать в нашем обществе), а новые возможности) И я согласна с ним. Ты становишься ещё более свободным от обязательств, которые были, и можешь больше времени посвятить своему развитию», - поделилась юбилярша в своем Телеграм-канале.