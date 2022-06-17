Digital Foundry провели первый анализ Starfield по геймплейному трейлеру
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Digital Foundry провели первый анализ Starfield по геймплейному трейлеру

Digital Foundry провели первый анализ Starfield по геймплейному трейлеру


Специалисты Digital Foundry сегодня опубликовали разбор первого геймплея Starfield, который был показан в рамках Xbox & Bethesda Showcase. Демонстрация игры заняла практически 15 минут, при этом показали самые разные аспекты — от исследования планет до сражений и создания персонажей.

Digital Foundry проанализировали показанное видео, вот основные моменты из этого анализа:



В геймплейной демонстрации проблемы со сглаживанием в открытом пространстве, его нет.



В целом же, открытые пространства выглядят хорошо: тени и рендеринг тумана дают это понять.



Специалисты не смогли разобраться из-за низкого битрейта в том, что собой представляет собой небо — это объемная система или «простой небесный купол».



30 FPS в трейлере заблокирована, что не является чем-то необычным на данном этапе демонстрации.



Журналисты отмечают наличие «непрямого освещения» в игре, которое не является современным решением, но может быть вынужденным из-за масштабов проекта.



Рендеринг персонажей также заметно улучшился со времен Fallout 4, в том числе и анимация их в диалогах.

Digital Foundry отмечают, что Starfield «готовится стать самой привлекательной игрой Bethesda на сегодняшний день — большинство уродливых моментов, которые преследовали Fallout 4 и 76, были устранены».


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По материалам: newxboxone

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