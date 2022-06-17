Джабаров: Визовый режим для россиян на Украине будет отменен вскоре после введения

21:42 Автор: Наталия Васильева

Россиян, желающих посетить Украину с туристическими целями, практически не осталось, и визовый режим для российских граждан, о намерении ввести который заявил Киев, со временем будет отменен. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил, что украинское правительство с 1 июля решило ввести визовый режим для россиян.

«Украина вводит визовый режим для россиян! Удивлены? Если да, то напрасно. Для наших военных визы не нужны, а россиян, желающих посетить Украину с туристическими целями, практически давно нет. Кроме того, уверен, что этот режим (визовый) будет скоро отменен. Как «отменен» будет и сам режим Зеленского», — написал Джабаров в своем Telegram-канале.

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