Елена Проклова в ужасе от своей пенсии

Актриса Елена Проклова пожаловалась на свою жалкую пенсию. Не так давно Регина Дубовицкая пожаловалась на пенсию в размере 16 тысяч рублей. Ведущая «Аншлага» на всю страну заявила — ей недостаточно этой суммы, чтобы достойно встретить старость. Елена Проклова присоединилась к артистке и тоже высказалась на предмет пособий от государства. Елена Проклова, как и Регина Дубовицкая, считает, что получает слишком маленькую пенсию. Правда, у актрисы есть надбавка за звания, а вот у ведущей «Аншлага» дополнительных выплат нет. «У нас у всех небольшие пенсии. У меня — 18 тысяч рублей. Но мне повезло. Плюс — я не прекращаю работать, у меня спектакли, съемки. Я получаю деньги, на которые могу позволить себе жить так, как мне хочется. Конечно, у большинства пенсионеров такой возможности нет», — призналась 68-летняя звезда кино prozvezd.info.Елена Проклова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Помимо съемок в кино и антреприз, Елена Игоревна участвует в различных шоу. Где-то рассказывает о своей звездной жизни, а где-то выступает в качестве эксперта. «Мне кажется, пенсия в России должна быть приравнена к минимальному окладу, который ты получаешь, когда работаешь. На мой взгляд, это справедливо. Человек должен продолжать и на пенсии жить так, как он привык! Мне бы достаточно было 70 тысяч рублей в месяц», — добавила она. Что касается отпуска, то пока актриса об этом не думает. А ведь в начале года она перенесла инсульт! Проклова продолжает восстанавливаться и следить за самочувствием, чтобы в будущем вновь не оказаться на больничной койке. «Здоровье, слава Богу, в порядке, мозги тоже остались в форме, помню все свои роли и монологи. Двигательная способность не была поражена, так что я хожу нормально. Вернулась на работ, все наверстаю», — делилась в марте Елена Игоревна.