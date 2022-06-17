Фильмы, которые меняют жанр прямо по ходу повествования

Паразиты (2019)Переход жанра: комедия -> драма -> триллер.Фильм-калейдоскоп, в котором есть практически всё. По ходу повествования тон становится всё мрачнее, а сюжетные повороты всё более жёсткими и непоправимыми. Кое-где тут даже есть хорроровые элементы. Хотя вообще-то мы начинали смотреть комедию!От заката до рассвета (1995)Переход жанра: криминальный роуд-муви -> вампирский хоррор.Начавшись как вполне тарантиновский фильм тех лет в стиле «Бешеных псов», «Настоящей любви» или «Прирождённых убийц», картина Роберта Родригеса делает кувырок, и зритель вместе с главными героями вдруг оказываются в мистическом баре, наполненным вампирами.Типа крутые легавые (2007)Переход жанра: пародийная британская комедия -> детективный боевик с мощными экшн-сценами.Характерная британская комедия с Саймоном Пеггом и Ником Фростом вдруг превращается в высокобюджетный боевик с крутыми перестрелками и голливудскими взрывами. Кроме того в этом фильме есть довольно пугающий для комедии сюжетный поворот.мама! (2017)Переход жанра: драма -> хаотичный фильм ужасов -> мистика.Притча Даррена Аронофски только замаскирована под голливудский фильм со знаменитыми актёрами. Чем ближе финал, тем сильнее зрителей посещает ощущение: «Мы садились смотреть совсем не этот фильм».Титаник (1997)Переход жанра: мелодрама -> фильм-катастрофа.Романтическая история Роуз и Джека врезается в айсберг вместе с самим кораблём, и далее мы уже следим за самой знаменитой и подробно показанной катастрофой в истории кино.Психо (1960)Переход жанра: криминальный детектив -> хоррор.Самый классический пример смены жанровых декораций, неудивительно, принадлежит Альфреду Хичкоку. Девушка кидает своего начальника и совершает побег из города с крупной суммой денег. Нам кажется, что фильм будет сосредоточен на этом криминальном аспекте. Но нет! Более того, на середине фильма оказывается, что главная героиня не такая уж и главная, и вся её сюжетная линия уступает место кое-какой другой.Хищник (1987)Переход жанра: военный боевик -> фантастика.Элитный отряд американских наёмников высаживается в джунглях Гватемалы и легко расправляется со своими противниками. Людьми. Но затем боевик превращается чуть ли не в слэшер в джунглях — с поочерёдными загадочными убийствами героев и неизвестным маньяком в маске. Лишь под конец фильма персонаж Арнольда Шварценеггера понимает, что попал в недобрую версию фильма «Инопланетянин».Кинопроба (1999)Переход жанра: мелодрама -> жутчайший фильм ужасов.Берём уже знакомый нам эффект «Мы садились смотреть совсем не этот фильм», умножаем его в 4 раза и прибавляем 100 очков отвратительности. Вероятно, самый известный пример того, как фильм сворачивает совсем не туда, куда нам хотелось бы. Однако в итоге эта японская жуть даже получила культовый статус, причём далеко не только на родине.Жизнь прекрасна (1997)Переход жанра: семейная комедия -> военная драма.Начало драмы Роберто Бениньи погружает зрителя в приятную атмосферу каких-нибудь «Римских каникул», а после довольно внезапно переключается на ужасы Холокоста.Пекло (2007)Переход жанра: научная фантастика -> хоррор.Кажется, что этот приключенческий научно-фантастический фильм Дэнни Бойла пойдёт по тому же пути, что и «Интерстеллар», но вместо этого он сворачивает на тропу «Чужого». Причём куда более неожиданно, чем сам «Чужой».