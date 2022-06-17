Hypercharge: Unboxed выйдет на Xbox, в том числе может появиться в Game Pass

Вадим Карасев





Еще в прошлом году разработчики игры Hypercharge: Unboxed неоднократно опрашивали свою аудиторию на предмет того, интересно ли им было бы играть на Xbox по Game Pass. Часто и много после этого создатели шутера Hypercharge: Unboxed поднимали в Twitter вопрос выпуска игры на консолях Microsoft.

Теперь можно считать, что релиз Hypercharge: Unboxed на Xbox официально подтвержден. В Twitter разработчики сначала написали «we love xbox», а потом, отвечая на вопросы игроков, подтвердили, что проект выйдет на приставках Xbox. По их словам, они «кое-что готовят перед объявлением даты релиза».

Похоже, что Hypercharge: Unboxed будет в Game Pass в день релиза, учитывая прошлые посты создателей проекта. Напомним, что сама игра — это шутер от первого лица, в котором предстоит играть за пластиковую игрушку. В ней есть несколько разных режимов, в том числе локальный кооператив и многопользовательские сражения по сети.

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