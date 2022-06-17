Известные бренды, которые кардинально сменили род деятельности

1. American ExpressСегодня знаменитая американская компания известна выпуском кредитных карточек, однако так было не всегда. И на это намекает, прежде всего, название фирмы. А всё дело в том, что первоначально она занимались, как ни странно, логистикой и почтой - доставляла посылки. Теперь род деятельности радикально изменился, а вот старое название оставили.2. TwitterТрудно представить человека, у которого есть Интернет, но он никогда не слышал о Twitter. Однако история этого ресурса началась отнюдь не как платформа для написания коротких постов. На самом деле первоначально под этим брендом работала подкастинговая компания, которая, к слову едва не закрылась после запуска iTunes. Тогда-то и пришлось сменить специализацию, и Twitter продолжает удерживать статус одного из самых известных ресурсов.3. SamsungТот случай, когда компания не просто радикально изменила род деятельности, но и делала это неоднократно. Оказывается, первоначально Samsung был ничем иным как продуктовым магазином, который специализировался на морепродуктах и лапше. Позднее компания занималась производством рафинированного сахара, текстиля и даже мельниц, и только потом случился окончательный переход к производству электроники.4. ShellЛоготип компании Shell выглядит как ракушка неспроста. И дело не только в том, что именно так переводится название. Причина ещё и в том, что история этой фирмы началась, как ни странно, с антикварного магазина, где продавались шкатулки, украшенные теми самыми ракушками, и только полвека спустя компания переориентировалась на нефтяную сферу.5. AvonЭто сегодня все знаю Avon как один из крупнейших брендов сетевой косметики. Однако основатель компании Дэвид МакКоннелл начинал своё дело с продажи книг для путешествий. Именно там и нашлось первое место для средств красоты: он придумал раздавать духи своим клиентам-женщинам с целью повышения продаж. А когда выяснилось, что парфюмы им нравились гораздо больше самих книг, то МакКоннель и род компании сменил на косметическую.6. NokiaИстория производителя самого неубиваемого мобильного телефона, во-первых, очень долгая: она существует аж с 1865 года. А во-вторых, что совершенно логично, она началась совсем не с производства телефонов. На самом деле вначале под брендом Nokia работала небольшая бумажная фабрика, и только много лет спустя кардинально сменила род деятельности.