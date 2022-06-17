Экологическим общественным инспекторам хотят дать право участвовать в проверках

Сейчас с черными лесорубами и незаконными свалками борются более пяти тысяч добровольцев

09:00 Автор: Евгения Филиппова

Законопроект: № 142767-8

Общественным инспекторам по охране окружающей среды предлагают дать больше полномочий, в том числе присутствовать на выездных проверках Росприроднадзора и Рослесхоза. Но и требований к инспекторам может стать больше, чтобы общественники не могли использовать свой статус в личных целях. Законопроект с такими нормами внесла в Госдуму группа депутатов 14 июня.

Госорганам дадут десять дней

Общественные инспекторы — это добровольцы, безвозмездно помогающие надзорным органам выявлять экологические нарушения. Они получают специальные удостоверения и обладают рядом полномочий — например, возможностью направлять властям фотографии и видеозаписи нарушений, по которым начинают расследования. Кроме того, инспектор может делать устные замечания тем, кто разводит костры, вырубает деревья и мусорит в неположенном месте, и предпринимать меры, чтобы вещественные доказательства проступков оставались на месте до разбирательства.

В Госдуме предложили дать общественным инспекторам дополнительные права. Внесенный на рассмотрение депутатов законопроект позволяет инспекторам присутствовать при выездных проверках Росприроднадзора или Рослесхоза по выявленным нарушениям. Но, как пояснил «Парламентской газете» один из авторов документа, Николай Будуев, — только в качестве представителя общественности. Кроме того, инспектор может получить право присутствовать на заседаниях надзорных органов при рассмотрении административных дел.

Депутаты предлагают ввести норму, которая позволит установить нарушителей по горячим следам. Для этого надзорные ведомства обяжут рассмотреть сообщение инспектора в ближайшие десять суток. Пока приходится ждать до месяца — такой срок отводится властям для ответа на любые обращения граждан.

Ранее депутаты уже выступали с похожим предложением, но затем решили его отозвать. Как пояснил Николай Будуев, в новой редакции документа отказались от идеи разрешить общественным инспекторам обжаловать решения надзорных органов в суде. Также предусмотрели новое правило, по которому Росприроднадзор и Рослесхоз должны вести реестры общественных инспекторов в электронном виде и размещать их на своих официальных сайтах с учетом норм о защите персональных данных. В целом законопроект расширяет функционал общественных инспекторов и повышает их статус, отметил депутат.





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Защита от манипуляций

Другой соавтор документа, Николай Валуев, рассказал «Парламентской газете», что внесенный закон преследует две цели. С одной стороны, убрать преграды на пути инспектора, который борется с нарушениями, с другой — не допускать ситуаций, когда инспектор, пользуясь своим статусом, вмешивается в чью-то легальную деятельность.

Поэтому, согласно документу, проверяющими не смогут стать лица, которые нарушали природоохранное законодательство, состоят на учете как наркоманы или алкоголики или признаны судом недееспособными. Также удостоверение не получат граждане с судимостью за экологические преступления, преступления против госвласти, госслужбы или личности.

Большинство предпочитают лес

В пресс-службе Минприроды рассказали «Парламентской газете», что на конец прошлого года в России было больше пяти тысяч общественных инспекторов. Большинство из них предпочитает охранять леса — Рослесхоз выдал 4900 действующих удостоверений. У Росприроднадзора 426 инспектора, которые занимаются другими проблемами. Например, в Кировской области они ведут экопросвещение в школах и мониторят мусорную реформу — выявляют незаконные свалки, фиксируют переполненные контейнеры.





В прошлом году общественные инспекторы Росприроднадзора прислали 99 материалов, по которым подтвердились 117 нарушений, сообщил ТАСС 18 февраля со ссылкой на Общественную палату России.

Задать могут только пять вопросов

Чтобы получить удостоверение общественного инспектора, нужно подать заявление в управление Росприроднадзора или Рослесхоза по месту жительства либо в надзорный орган своего региона. Форму заявления можно скачать на сайте Росприроднадзора.

Если кандидат отвечает основным требованиям, его приглашают на собеседование. Комиссия имеет право задать только пять вопросов. Но список возможных заданий немалый. С ним можно ознакомиться заранее на портале Росприроднадзора. Например, может понадобиться перечислить правила обращения с твердыми коммунальными отходами или ответить, что является доказательством по делу об административном правонарушении.

Если человек выдерживает экзамен, ему выдают удостоверение, которое действует один год. Потом его можно продлить. Экзамен для этого сдавать не придется, но нужно представить отчет о результатах проделанной работы — например, о зафиксированных нарушениях или об акциях по экологическому просвещению.

#экология #мусор

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