Эти 4 игры покидают Game Pass в конце июня

Вадим Карасев





Microsoft пока не объявила подборку игр на вторую половину июня для подписки Game Pass, известно только о некоторых из них, например, о трилогии Shadowrun, которая 21 июня будет добавлена в Game Pass. Пока нет и официального списка игр, которые покинут Game Pass в конце июня.

Тем не менее, в приложении Game Pass уже отображается, какие игры скоро будут удалены из подписки, указаны 4 проекта:

FIFA 20MotoGP 20Last StopJurassic World Evolution