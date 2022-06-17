Эти 4 игры покидают Game Pass в конце июня
Сегодня, 14:05 Вадим Карасев
Microsoft пока не объявила подборку игр на вторую половину июня для подписки Game Pass, известно только о некоторых из них, например, о трилогии Shadowrun, которая 21 июня будет добавлена в Game Pass. Пока нет и официального списка игр, которые покинут Game Pass в конце июня.
Тем не менее, в приложении Game Pass уже отображается, какие игры скоро будут удалены из подписки, указаны 4 проекта:
FIFA 20
MotoGP 20
Last Stop
Jurassic World Evolution
По материалам: newxboxone