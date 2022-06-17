Эти 4 игры покидают Game Pass в конце июня
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Эти 4 игры покидают Game Pass в конце июня

Эти 4 игры покидают Game Pass в конце июня


Microsoft пока не объявила подборку игр на вторую половину июня для подписки Game Pass, известно только о некоторых из них, например, о трилогии Shadowrun, которая 21 июня будет добавлена в Game Pass. Пока нет и официального списка игр, которые покинут Game Pass в конце июня.

Тем не менее, в приложении Game Pass уже отображается, какие игры скоро будут удалены из подписки, указаны 4 проекта:



FIFA 20



MotoGP 20



Last Stop



Jurassic World Evolution
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По материалам: newxboxone

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