Юлия Барановская призналась, что для нее самое главное в отношениях с детьми

Ведущая Юлия Барановская рассказала об отношениях с детьми. Телеведущая в «Телеграм» призналась, что у нее пока больше желания работать, чем отдыхать. Конкретных планов на будущее звезда не строит. «Увидела в комментариях писали, что «план - провести время с детьми». Тут соглашусь, мы тоже всегда стараемся вне зависимости от планов каждого уделить время друг другу: будь то совместное путешествие или же просто проведенный вечер дома», рассказала Юлия Барановская.Юлия Барановская с детьми - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Барановской, главное в отношениях с детьми - это не количество проведенного времени вместе, а качество. Она спросила своих подписчиков, согласны ли они с ее мнением или нет. Напомним, что Юлия Барановская – многодетная мать. Всех своих детей она родила от футболиста Андрея Аршавина. В последнее время ей приписывают роман с музыкантом Григорием Лепсом.