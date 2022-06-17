Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили скачки Royal Ascot
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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили скачки Royal Ascot

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили скачки Royal Ascot

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили четвертый день скачек Royal Ascot, которые сейчас проходят в городе Аскот, неподалеку от Виндзорского замка.

Герцогиня Кембриджская выбрала для выхода в свет платье в горох Alessandra Rich стоимостью 1,9 тысячи фунтов стерлингов (около 2,4 тысячи долларов). Образ Кейт дополнили украшенная цветами шляпка, важный элемент дресс-кода на Royal Ascot, и серьги с жемчугом. Принц Уильям появился в темном смокинге, голубом галстуке и цилиндре.


Кейт Миддлтон



Королева Елизавета II, несмотря на свою любовь к конному спорту, не смогла присутствовать на мероприятии по состоянию здоровья: на Royal Ascot ее представляют принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз. Ранее королева почувствовала себя плохо во время празднования платинового юбилея на троне.

В предыдущие дни королевские скачки в Аскоте посетили принцесса Анна, ее сын Питер Филлипс, принцесса Беатрис со своим супругом Эдоардо Мапелли-Моцци, леди Софи Уэссекская и другие.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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