Кети Топурия с мужем отдыхают на вилле в Турции
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Кети Топурия с мужем отдыхают на вилле в Турции

Кети Топурия с мужем отдыхают на вилле в Турции
Солистка группы «А’Студио», Кети Топурия вместе с мужем Львом Деньговым нынче выбрали для отдыха Турцию. Кети Топурия уже давно является солисткой группы «А’Студио». Она смогла завоевать любовь миллионов поклонников. Певица каждый год выпускает новые хиты и предстает на сцене в ярких образах. Многие стилисты восхищаются ее вкусом. К слову, в 35 лет она может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что у звезды двое детей. Кети растит дочку Оливию от первого брака. На днях малышке исполнилось семь лет. Кети трогательно поздравила именинницу. А также у певицы подрастает сын Адам, которому всего год. Вместе с мужем Львом Деньговым она улетела в Турцию, где теперь проводит время. Накануне артистка делилась кадрами с роскошной яхты. А вот 16 июня Топурия смогла полетать на вертолете. Муж привез ее на вершину горы, откуда открылся красивый вид на побережье. Певица показала, как насладилась видами.
Кети Топурия Потом Кети оказалась на вилле. По всей видимости, пара устроила романтичный вечер. Певица облачилась в алое платье на тонких бретельках с разрезом и воланами. Она покрасовалась на террасе, дополнив образ крупными сережками. Артистка предпочла отказаться от обуви. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры и загар.
Кети Топурия Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. Топурия смогла сразить их своим образом.
Кети Топурия и Лев Деньгов «Шикарная», «Платье бомба», «Очень красивая», «Выглядишь чудесно», «Кети, вот это наряд», «Очень яркая женщина», «Что-то невероятное», «Кармен», Что может быть шикарнее», «Какая вы роскошная», «Платье просто потрясающее», «Сразили наповал», «Уже такой загар», «Самая красивая», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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