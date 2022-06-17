Классика в гифках: убойный юмор польского дизайнера

Кайетан Обарски, польский дизайнер, переделывает картины известных художников в забавные гифки, наделяя шедевры мировой живописи вполне современным тонким (а порой и черным) юмором.

Свои гифки он публикует в блоге на Tumblr и в Instagram.

1. "Морфей", Жан Бернард Ресту

2. Портрет Елизаветы I

3. Создание шедевра

4. "Голконда", Рене Магритт

5. Ван Гог

6. Позвони мне

7. "Ателье в Батиньоле", Анри Фантен-Латур

8. "Старая женщина в молитве", Николас Мас

9. Сальвадор Дали

10. Художник Йон Киндборг

11. "Поцелуй", Франческо Айец

12. "Влюбленные", Рене Магритт

13. Художник Люк Хиллестад

14. "Миссис Иезекиль Гондвейт (Элизабет Льюис)", Джон Синглтон Копли

15. "Крестьяне, сажающие картофель", Жан-Франсуа Милле

16. "Социальный смотритель спит", Люсьен Фрейд

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