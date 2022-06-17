Лариса Андерсен сделала прогноз на 17 июня 2022 года
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Лариса Андерсен сделала прогноз на 17 июня 2022 года

Лариса Андерсен сделала прогноз на 17 июня 2022 года
Астролог Лариса Андерсен рассказала чего ожидать в пятницу 17 июня 2022 📆17 июня, пятница. Луна🌙 в Водолее♒️. День умеренно благоприятный и достаточно продуктивный, если ставить реальные цели, а не витать в облаках. Гармоничный аспект между Луной🌙 и Юпитером заряжает оптимизмом и привносит позитива, тем более что на дворе пятница😜. В этот день наше окружение помогает нам лучше понять себя, отражая все наши сильные и слабые стороны. Всем отличных выходных!💞💞💞 https://vk.com/larisaandersen
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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